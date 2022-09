Kritik an Abtreibungsgesetz : Strafzettel für Schwangere

Die schwangere Brandy Bottone in ihrem Auto in Plano, Texas. Bild: AP

Die Texanerin Brandy Bottone hat bei ihrem Protest gegen das Aufheben des landesweiten Abtreibungsrechts in den Vereinigten Staaten den zweiten Strafzettel bekommen. Die Polizei stoppte die schwangere Zweiunddreißigjährige vor einigen Wochen ein weiteres Mal, als sie in Dallas auf einer Entlastungsfahrspur, die für Autos mit mindestens einem Mitfahrer reserviert ist, unterwegs war. Wie bei Bottones erstem Stopp Ende Juni wies sie die Beamten darauf hin, nicht, wie von ihnen behauptet, allein im Wagen zu sitzen. Ihr ungeborenes Kind sei laut texanischer Abtreibungsgesetze, die nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Washington zum Ende des landesweiten Rechts auf Schwangerschaftsabbruch vor zwei Monaten in Kraft traten, eine eigene Person.

Die Beamten verzichteten auf eine Debatte mit Bottone und stellten kurzerhand einen Strafzettel aus. „Ich bekomme keine Antwort, ob meine Argumentation zutrifft oder nicht“, beschwerte sie sich später in der „Dallas Morning News“. Weitere Verwarnungen bleiben ihr zumindest erspart. Wie Bottone jetzt bei Instagram mitteilte, brachte sie inzwischen eine Tochter zur Welt. „Meine Mitfahrerin ist angekommen!“, spielte sie auf die Scharmützel über die Entlastungsfahrspur an.