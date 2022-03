Kreativ gegen den Krieg : Wie sich Menschen solidarisch mit der Ukraine zeigen

Friedensbotschaft in 70 Meter Höhe: Das Zeichen „für ein Miteinander“ des Künstlerkollektivs „Willi & Söhne“ auf der Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid Bild: dpa

Verwackelte Aufnahmen einer Brücke im Dunkeln, im Hintergrund brennen vereinzelt Lichter. Vermummte Personen in weißen Maleranzügen schieben mit einer Sackkarre stapelweise Farbeimer über den Asphalt. So beginnt ein auf Youtube hochgeladenes Video des Lüdenscheider Künstlerkollektivs „Willi & Söhne“. Dutzende Helfer verteilen weiße Farbe entlang gerader Linien, in einen Kreis malen sie gelbe und blaue Farbfelder. Die Vogelperspektive einer Drohne klärt den Zuschauer schließlich auf: „Lasst uns Brücken bauen“, hat das Kollektiv großflächig auf die Talbrücke Rahmede gepinselt. Daneben ist ein Friedenszeichen in den Nationalfarben der Ukraine zu sehen.

Anna Schiller Volontärin. Folgen Ich folge

Das marode Bauwerk, das derzeit gesperrt ist und noch in diesem Jahr gesprengt werden soll, hätten sie in ein „Monument des Zusammenhalts“ verwandelt, schreibt das Kollektiv unter dem Video. Es herrsche Krieg in Europa: „Millionen Menschen verlieren ihre Heimat und ihr Zuhause. Zu viele von ihnen auch ihr Leben.“ Die Pandemie hinterlasse eine „zutiefst gespaltene Gesellschaft“, und in Lüdenscheid seien Unternehmen und unzählige Personen durch die gesperrte Brücke in ihrer Existenz bedroht. Das Graffito hätten sie gegen Krieg, gegen Spaltung und für ein Miteinander angefertigt. Es handele sich um „eine der größten Street-Art-Installationen der Welt“.

Da der Schriftzug auch eine politische Aussage ist, prüft nun der Staatsschutz, ob eine Straftat vorliege. Bei der Polizei sei bislang kein Straf­antrag der Autobahn GmbH eingegangen, sagt Tino Schäfer, erster Polizeihauptkommissar bei der Polizei Hagen. Die Autobahn GmbH verwaltet die deutschen Autobahnen für den Bund. Eine Sprecherin der Autobahn GmbH bestätigte, dass das Unternehmen nicht beabsichtige, eine Anzeige zu stellen. Das Graffito soll außerdem nicht entfernt werden. „Das ist eine Botschaft, die wir unterstützen.“ ­Brücken bauen wolle schließlich auch das Unternehmen – gerade in der jetzigen Zeit seien diese auch im übertragenen Sinne wichtiger denn je.

Nicht nur in Lüdenscheid verarbeitet man die russische Invasion der Ukraine auf kreative Weise. In Herford haben am Samstag mehr als 80 Landwirte mit ihren Traktoren auf einem Acker ein Friedenszeichen geformt. Mit ihren Scheinwerfern brachten sie das Motiv am Abend zum Leuchten. Mit der Aktion haben die Landwirte ihre Solidarität mit allen Ukrainern zum Ausdruck bringen wollen – ganz besonders aber auch mit ihren Berufs­kollegen dort, sagt Jan-Wilhelm Wetehof. Er hat die Aktion mit dem befreundeten Landwirt Jens Müller initiiert. „Wir waren hilflos und geschockt“, sagt er über die Beweggründe der Landwirte. Das Ausmaß der Invasion habe ihn und viele ­seiner Kollegen irritiert.

Am Freitag teilte er in der Whatsapp-Gruppe der Herforder Landwirte seine Idee. 24 Stunden später fanden sich mit den Landwirten rund 350 Unterstützer am Treffpunkt ein. „Das war eine spontane Aktion“, sagt Wetehof. „Aber wenn Landwirte etwas machen, hat es Hand und Fuß.“ An einem Pfahl befestigten sie einen langen Bindfaden, mit dem sie wie mit einem großen Zirkel einen Kreis auf dem Acker zogen. Das Friedenszeichen sei ihnen sofort als Motiv in den Sinn gekommen. Am Ende hatte das Zeichen 120 Meter Durchmesser. Die Ukraine sei die Kornkammer Europas, sagt Wetehof. Der Krieg dort sorge auch bei uns für ­steigende Lebens- und Düngemittel­preise. Auch darauf hätten sie mit ihrer Aktion aufmerksam machen wollen.

Auch in den Städten beschäftigt der Krieg Kreative. In Berlin sprühte der kolumbianische Street Artist Arte Vilu das Porträt einer Frau in einem traditionellen ukrainischen Kleid auf eine Mauer. Da­neben schrieb er: „Stop War!“ Der Franzose Julien Malland malte ein Mädchen, das die ukrainische Flagge schwenkt, auf eine Wand im 13. Arrondissement. Entschlossenen Schrittes schreitet sie voran – und zertritt dabei kleine schwarze Panzer.

Solche Kunstwerke sind leichter zu ­teilen als das Graffito in Lüdenscheid: Für Selfies sollte man dorthin besser nicht ­reisen. Polizist Tino Schäfer rät dringend davon ab, die Talbrücke Rahmede zu betreten: „Das ist absolutes Sperr­gebiet. Das ist nicht nur illegal, es besteht auch Lebensgefahr.“ Der Bereich um die ­Brücke werde von der Polizei überwacht. Auch die Autobahn GmbH hat die Absperrungen an der Brücke und an den Auffahrten noch einmal verstärkt.