Ted aus „Scrubs“ : Schauspieler Sam Lloyd ist tot

Bekannt wurde Sam Lloyd als zerstreuter Anwalt Ted Buckland in fast 100 Folgen der Krankenhaus-Serie „Scrubs“. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 56 Jahren an Krebs gestorben.

Der amerikanische Serienschauspieler Sam Lloyd ist im Alter von 56 Jahren in Los Angeles an Krebs gestorben. Das bestätigten Freunde auf einer Spendenseite im Internet und sein Agent Kevin Turner in der Zeitung „USA Today“.

Bekannt wurde Lloyd als zerstreuter Anwalt Ted Buckland in fast 100 Folgen der Krankenhaus-Comedy „Scrubs“, aber Lloyd spielte auch in anderen Serien wie „Desperate Housewives“ und Filmen wie „Galaxy Quest“ und „Flubber“. „Möge einer der witzigsten Schauspieler, mit denen ich je die Ehre hatte zusammenzuspielen, in Frieden ruhen“, twitterte „Scrubs“-Hauptdarsteller Zach Braff am Freitag, einen Tag nach dem Tod.

Lloyd hatte im Januar 2019 kurz nach der Geburt seines ersten Sohnes die Krebsdiagnose erhalten. Nach einer kurzzeitigen Verbesserung seines Zustands hatte Ende des vergangenen Jahres ein Medikament nicht mehr angeschlagen. Lloyd hatte dann zwei Monate im Koma gelegen, heißt es auf der von „Scrubs“-Produzent Tim Hobert ins Leben gerufenen Spendenseite.