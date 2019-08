Lieber Berlin als Chemnitz? : Kraftklub-Sänger zieht bei AfD-Regierung Wegzug in Betracht

Felix Kummer, Sänger der Rockband Kraftklub, in Chemnitz beim #wirsindmehr-Konzert gegen Rassismus im September 2018. Bild: dpa

Die AfD liegt in den Umfragen für die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg weit vorn. Sollte sie sich in Sachsen an der Regierung beteiligen, will Kraftklub-Sänger Felix Kummer Konsequenzen ziehen.