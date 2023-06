Kaum jemand taucht so schnell ab wie ich, wenn eine Auseinandersetzung droht. Dabei würde ich gerne auch mal souverän in einen Streit gehen, denn darin liegt auch Potential, sagen Fachleute. Kann man das lernen?

Für 19.45 Uhr sind wir vor der Berliner Volksbühne verabredet, 19.50 Uhr ist meine Freundin noch nicht da, klar, sie ist nicht so der pünktliche Typ. Auch 19.55 Uhr ist sie nirgendwo in Sichtweite, ich stehe etwas verloren vor dem riesigen Theater-Dampfer am Rosa-Luxemburg-Platz. Allmählich wird es eng, bei dem Stück gibt es keinen Nacheinlass. Mein innerer Monolog hat längst angefangen: Soll ich jetzt ohne sie reingehen? Da leuchtet eine Nachricht auf: "Bin auf der Schönhauser Allee." Was ungefähr alles heißen kann, die Straße ist knappe drei Kilometer lang. Ich gehe also alleine durch den Einlass. Und ärgere mich. Ich hocke mich auf meinen Platz und gebe mehrfach Auskunft über den Stuhl neben mir, nein, sorry, der ist besetzt, meine Freundin kommt gleich!

Als das Licht gedimmt wird, erscheint der Kopf meiner Freundin im Türrahmen. Sie huscht neben mich, ich bin genervt. Nach der Vorstellung reden wir über das Stück, das Leben und die Liebe, nur über eine Sache nicht: dass es mir schlechte Laune macht, dass sie ständig zu spät kommt. Ich spiele kurz mit dem Gedanken, verwerfe ihn aber. Wozu soll ich jetzt ein Fass aufmachen? Ist ja nichts passiert. Und für schlechte Stimmung ist mir der Abend auch zu schade. Meine Freundin ist ein sprühender Geist, sie ist lustig, temperamentvoll und klug. Pünktlich ist sie eben nicht. Das kann ich auch einfach akzeptieren, erzähle ich mir selbst, und schlucke meinen Ärger herunter. So wie meistens.