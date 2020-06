Aktualisiert am

Corona in Kolumbien

Corona in Kolumbien :

Corona in Kolumbien : Rot, die Farbe des Hungers

Leiden sehr: Nieve Castro (links) teilt sich mit ihrer Tochter Nubia (rechts) eine winzige Wellblechhütte. Bild: Franziska Pröll

Nieve Castro hat nur noch Reis für wenige Tage, zwei Tomaten, eine Karotte und drei Zwiebeln. Wie sie leiden Millionen Menschen wegen des Lockdowns in Kolumbien an Hunger. Vor Fenster und Türen haben sie rote Tücher gehängt – als Zeichen der Not.