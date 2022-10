Kulturzentrum in Bogotá : Früher kämpften sie im Dschungel, heute brauen sie Craftbier

Frühere Guerilla-Kämpfer brauen in Kolumbiens Hauptstadt Bier. Ihre „Casa de la Paz“ ist ein seltenes Beispiel der geglückten Reintegration von Ex-FARCs in die Zivilgesellschaft.

An einem sonnigen Donnerstagvormittag steht Doris Suárez im Hinterhof ihrer „Casa de la Paz“ – und verhaspelt sich immer wieder vor der Handykamera einer jungen Frau. Sie soll bei Instagram eine Veranstaltung anlässlich des sechsten Jahrestags des kolumbianischen Friedensabkommens ankündigen, am Ende „mehr Infos im Link“ sagen und nach unten zeigen. Suárez wirkt etwas verschämt, aber auch belustigt. Die meiste Zeit ihres Lebens hat sie ohne soziale Medien und ohne Internet verbracht. Im Dschungel, im Gefängnis. Und nun das: die Guerillera als Influencerin.

Doris Suárez, eine demobilisierte FARC-Soldatin mit kurzen grauen Haaren, rotem Lippenstift und entschlossenem Blick, hat jahrzehntelang gekämpft. Erst 15 Jahre in den kolumbianischen Wäldern für ihre Vorstellung einer gerechteren Gesellschaft. Dann, nachdem sie verhaftet worden war, 14 Jahre lang in Gefängnissen für die Rechte der Insassen. Jetzt kämpft sie weiter für ihre Ideale und ein bisschen auch mit dem zivilen Leben: Mit ihrer Familie in einer Wohnung zu leben falle ihr nicht immer leicht, erzählt sie. Suárez ist jetzt 60 Jahre alt und verdient ihren Lebensunterhalt seit ein paar Jahren damit, in Bogotá Bier zu brauen und zu verkaufen.