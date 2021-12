Ihr Weg zum Thron (4) : Letzte Tage eines Monarchen

König Georg VI. war an Weihnachten vor 70 Jahren schon schwer von Krebs gezeichnet. Dennoch wandte sich der Vater der heutigen Königin Elisabeth II. noch einmal an sein Volk.

Die letzte königliche Weihnachtsbotschaft, die Königin Elisabeth II. anhörte und nicht selbst hielt, liegt 70 Jahre zurück und musste mühsam aufgezeichnet werden. König Georg VI., der Vater der damals jungen Prinzessin, war so angeschlagen durch eine Lungenoperation, dass er nach jedem Satz eine Erholungspause brauchte. Zunächst wehrte sich der 56 Jahre alte Monarch gegen die Tonbandaufnahme. Er wollte eine „steife Unterlippe“ machen und an jenem 25. Dezember 1951, wie auch im Jahr zuvor, eine Live-Rede im Radio wagen. Es war Georgs Ehefrau, die Queen Consort Elisabeth, die ihn mit Blick auf ­seinen Gesundheitszustand davon abbrachte. Das jedenfalls berichtet Sarah Bradford in ihrer bis heute tonangebenden Biographie des wohl beliebtesten britischen Königs.

So kam es, dass der BBC-Tontechniker Robert Wood ein paar Tage vor Weihnachten sein schweres Gerät in den Buckingham-Palast schleppte und mithilfe Elisabeths – der späteren „Queen Mum“ – Georgs Rede Satz für Satz aufnahm, um die Fragmente später kunstvoll zusammen­zuschneiden. „Es war eine wahre Strapaze für ihn, für die Königin und für mich“, er­innerte sich Wood später an die zwei Stunden dauernde Tortur. „Ich bewunderte ihn so sehr und hätte mir gewünscht, ihm mehr helfen zu können.“ Das Ergebnis ließ sich gleichwohl hören. Georgs Stimme rasselte ein bisschen, auch konnten geübte Ohren Schnitte hören, aber im Ganzen wirkte die Rede überraschend kraftvoll.

Sorgen im Königreich

Das vor allem hatte Georg erreichen wollen. Wochenlang hatten seine Unter­tanen mitgefiebert, als sich die Kunde über seinen schlechten Gesundheitszustand verbreitete. Der linke Lungenflügel war dem König entfernt worden, und auch wenn laut Bradford nur seine Ärzte wussten, dass es sich um ein bösartiges Geschwür handelte, waren die Sorgen im Königreich groß. War Georg VI. in der Lage, sein Amt als Staatsoberhaupt auszufüllen?

Dieselbe Frage hatte sich schon zu Beginn seiner Amtszeit gestellt, 15 Jahre zuvor. Als Prinz Albert, wie er damals genannt wurde, nach der überraschenden Abdankung seines älteren Bruders, ­Eduards VIII., den Thron erklomm, mischten sich Erleichterung mit Sorge. Einerseits verfügte „Bertie“, standesgemäß verheiratet und zweifacher Vater, über mehr sitt­liche Autorität als sein extravaganter, den Sinnenfreuden (und auch den Nationalsozialisten) zugeneigter Bruder. Andererseits galt er als wenig belastbar, physisch wie psychisch. Als Kind hatte er X-Beine und litt unter Magenproblemen. Seine Militärkarriere begann mit einem letzten Platz bei den Abschlusstests im Royal Navy College. Die ersten militärischen Übungseinsätze blieben vor allem wegen Alberts Seekrankheit in Erinnerung, und im Ersten Weltkrieg ließen ihm wiederholte Magenoperationen nur wenig Zeit für den Dienst an der Front. In Gesellschaft präsentierte er sich eher schüchtern, was durch ein Stottern noch unterstrichen wurde. Der Monarch war gleichwohl gutaussehend und auch nicht unsportlich. Als Tennis­spieler hatte er sogar an mehreren internationalen Turnieren teilgenommen, auch in Wimbledon.

Elisabeth war zehn Jahre alt, als ihr Vater gekrönt wurde und sie auf den ersten Platz der Thronfolge rückte. Rasch wuchs sie in ihre künftige Rolle hinein – sie war sein „Stolz“, Elisabeths jüngere Schwester Margaret seine „Freude“, soll Georg einmal gesagt haben. Es hält sich die Legende, dass Elisabeth schon die Krönung des Vaters in Westminster Abbey auf dessen Wunsch hin schriftlich festhalten musste – um vorbereitet zu sein für die eigene. Aber Georg war damals noch jung, gerade 41 Jahre alt. Für Elisabeth lag der große Moment in weiter Ferne.

Sieg und Abstieg

Die ersten Jahre Georgs VI. waren überschattet von Streitigkeiten mit dem Bruder, der an der Seite seiner amerikanischen Ehefrau Wallis Simpson, für die er alles hingeworfen hatte, um Geld und Titel kämpfte. Nebenher versuchte Georg, sein Stottern loszuwerden, und begab sich in logopädische Behandlung. Zum großen Thema seiner Regentschaft sollte aber der Zweite Weltkrieg werden, der nicht nur sein Land in einen Überlebenskampf führte, sondern das Ende des britischen Weltreichs einläutete. Als formal oberster Kriegsherr, der sich vor allem um die moralische Unterstützung der Nation verdient gemacht hatte, durfte er am Ende den Sieg über Deutschland feiern, aber als Herrscher über das Empire erlebte er einen Abstieg. Innerhalb weniger Jahre wurde er vom Kaiser von Indien zum König von Indien und Pakistan und schließlich zum profanen „Head of the Commonwealth“, einem nur noch losen Verbund unabhängiger Staaten.

Nach seiner letzten Weihnachtsbotschaft zog sich Georg in sein geliebtes Schloss in Sandringham zurück, wo er noch einmal aufzuleben schien. Er ging auf die Jagd, schoss Vögel und Hasen und plante sogar eine Reise nach Südafrika. Ende Januar kehrte er wieder nach London zurück, besuchte das Theater und begleitete seine Tochter, was ungewöhnlich war, zum Flughafen Heathrow, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann Philip zu einer Reise nach Kenia aufbrach. Georg trank ein Glas Champagner, als er seiner Tochter hinterherwinkte. Neben ihm stand Winston Churchill, der einige Monate zuvor seine zweite Amtszeit als Premierminister begonnen hatte. Churchill erinnerte sich später an den Augenblick am Flugfeld: „Er war fröhlich, sogar übermütig. Ich glaube, er wusste, dass er nicht mehr lang zu leben hatte.“ Wenige Tage später, in der Nacht zum 6. Februar, verstarb Georg VI. im Schlaf. Und Elisabeth kehrte als Königin nach London zurück.