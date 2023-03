Der Regen tröpfelt auf den Rathausmarkt, als der britische König Charles III. und seine Frau Camilla eintreffen. Die Schirme und die Union-Jack-Flaggen der Besucher stehen dazu jedoch in freundlichem Kontrast. Am Tag zuvor gab es weitere bunte Vorboten: Aktivisten der Letzten Generation hatten am Donnerstagmorgen die Fassade des Hamburger Rathauses mit roter Farbe bespritzt. Dabei steht die erste Auslandsreise des Königspaars unter Vorzeichen, die den Klima­aktivisten zusagen dürften: Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz bestimmen diverse Programmpunkte der Reise nach Berlin und Hamburg.

Das Wetter macht den Besuchern hinter der Absperrung nichts aus: Hanna war am Morgen eine der Ersten auf dem Rathausmarkt, pünktlich um sieben Uhr. Carsten Böhm stieß eine knappe Stunde später dazu, die beiden haben sich ihren Platz an der Absperrung strategisch überlegt und stehen absichtlich etwas seitlich vom Eingang: „Wir hoffen, dass sie hier aussteigen und bei uns vorbeikommen.“

Die Plätze hinter der Absperrung sind hart umkämpft

Ihre Hoffnung soll sich gut eineinhalb Stunden später erfüllen, Charles und Camilla schütteln vielen Besuchern auf dem Weg ins Rathaus die Hände. Hanna und Carsten Böhm sind nicht die einzigen, die hier schon einige Stunden im Regen stehen, um den König und seine Frau zu begrüßen. Petra Nagel ist mit ihrer Tochter und ihrem Enkel angereist – drei Generationen royale Fans. Sie sind perfekt vorbereitet: Mit Regencape und Schirm im Union-Jack-Design. Nagel war schon beim Besuch der Royals am Brandenburger Tor in Berlin dabei. Sie steht mit ihrer Familie in der ersten Reihe hinter der Absperrung, auch heute sind diese Plätze hart umkämpft.

Das Königspaar hat sein Programm im Zeitplan absolviert: Nachdem Charles und Camilla im Zug von Berlin nach Hamburg gearbeitet haben – dies war dem Instagram-Account der königlichen Familie zu entnehmen –, fuhren sie pünktlich um halb eins in den Bahnhof Dammtor ein.

Von dort ging es mit der Begrüßung der Besucher am Dag-Hammarskjöld-Platz vor dem Bahnhof weiter. Am Südausgang legte das Königspaar dann weiße Rosen an der Bronzeskulptur „Der letzte Abschied“ des Bildhauers Frank Meisler nieder. Das Denkmal erinnert an eine große Rettungsaktion vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, bei der mehr als tausend überwiegend jüdische Kinder nach Großbritannien in Sicherheit vor den Nationalsozialisten gebracht wurden.

Wie schon Elisabeth und Philip

Im Anschluss fuhren Charles und Camilla zur Nikolaikirche – als weiteres Zeichen der Versöhnung. Von dort aus ging es zum Rathausmarkt, wo das Paar von mehr als 2000 Besuchern erwartet wurde. Am Spiegel, dem oberen Treppenabsatz der prächtigen, mit rotem Teppich ausgelegten Senatstreppe im Hamburger Rathaus, nahm der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher seine Gäste in Empfang, mit dabei auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender.

Anschließend trugen sich Charles und Camilla im Goldenen Buch der Stadt ein – wie schon Königin Elisabeth II. und ihr Mann Prinz Philip am 28. Mai 1965. Auch beim aktuellen Fototermin im Rathaus herrschte gute Stimmung: Camilla lächelte in die Kameras, während Charles kurz nach einem Stift suchte, unterschrieb und dann den Platz seiner Frau überließ.

Es folgte eine Bootsfahrt durch den Hafen. Zum Abschluss ihres Deutschlandbesuchs wurden König und Königin mit britischer und deutscher Musik verabschiedet: Bei einem Fest der britischen Botschaft im Schuppen 52 im Hafen begrüßte der Hamburger Shanty-Chor de Tampentrekker die Gäste mit den Liedern „Das Herz von St. Pauli“ und „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“. Und die Hamburger Dudelsackband Baul Muluy Pipes and Drums spielte mit der Band of His Majesty’s Royal Marines Scotland und der Folkband Ferris & Sylvester auf.