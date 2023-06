Der River Windrush ist ein Flüsschen, das sich durch einen idyllischen Teil Englands windet, durch die Grafschaften Gloucestershire und Oxfordshire, die Orte an seinem Ufer heißen Burton-on-the-Water, Little Minster oder Ducklington; oberhalb von Oxford mündet er in die Themse. Der Name Windrush steht symbolisch auch für eine ganze Generation von Briten, die sich ihren Platz in der Gesellschaft des Vereinigten Königreiches mit Mühen erkämpfen mussten: Es waren die Nachkriegseinwanderer aus den Kolonien des Empire, die (bis zu Beginn der Siebzigerjahre) ein Niederlassungsrecht in Großbritannien besaßen.

Die ersten von ihnen kamen am 22. Juni 1948 in England an, am Themsehafen Tilbury, flussabwärts von London. Sie stammten aus der Karibik, vor allem aus Jamaika. Das Schiff, das sie über den Atlantik brachte, hieß HMT Empire Windrush. Die Abkürzung lautete His Majesty’s Transport, es gehörte zu einem ganzen Geschwader von meist militärisch genutzten Transportschiffen, die alle nach englischen Flüssen benannt worden waren.

Die Empire Windrush aber, die mit ihrer Fracht von jungen Arbeitskräften, von denen viele im Krieg in der britischen Armee gedient hatten, in jenem Sommer den Atlantik überquerte, transportierte auch ihren eigenen historischen Ballast – eine stürmische Geschichte, wie sie wohl nur in der Mitte des 20. Jahrhunderts zusammengeweht werden konnte. Das Schiff lief als MS Monte Rosa im Jahr 1930 auf der Werft von Blohm & Voss in Hamburg vom ­Stapel. Die Reederei Hamburg Süd hatte eine ganze Serie von Schiffen für ihre Südamerika-Route bestellt, alle waren nach Bergen benannt, manche von ihnen sollten auch auf Kreuzfahrt gehen, doch das vereitelte die einsetzende Weltwirtschaftskrise.

Das Konzept der Schiffe kam den Nazis sehr gelegen

Die Auswanderer-Schiffe ­waren nach einem Konzept entworfen, das den Nationalsozialisten wenig später sehr gelegen kam, als sie nach der Machtübernahme alsbald auch das Reisen in den Dienst ihrer Volksideologie stellten. Denn die Unterbringung an Bord war nicht länger in Klassen unterschieden, so konnten mehr Passagiere in kleineren Kabinen und in Schlafsälen befördert werden.

Also war die MS Monte Rosa alsbald im Auftrag der nationalsozialistischen Ferienorganisation „Kraft durch Freude“ unterwegs, auch nach Südamerika, aber häufig in Richtung Skandinavien. Diese Gewässer sah sie im Zweiten Weltkrieg wieder. Mittlerweile als Truppenschiff requiriert, transportierte sie Wehrmachtssoldaten zur Invasion Norwegens, wurde später in einen Fjord kommandiert und dem Schlachtschiff Tirpitz als Tender beigegeben. Nach Studien norwegischer Historiker wurde das Transportschiff im November 1942 auch zur Deportation norwegischer Juden eingesetzt.

Am 30. März 1944 überstand die Monte Rosa einen Angriff britischer und kanadischer Flugzeuge auf einer Fahrt von Norwegen nach Deutschland nahe der Insel Utsira vor der norwegischen Küste. Obwohl sie von Torpedos und Raketen getroffen wurde, konnte sie sich aus eigener Kraft in den Hafen von Aarhus retten. Zwei Monate später versuchten norwegische Widerstandskämpfer, das Schiff im Hafen von Oslo mit Haftminen zu versenken; im September 1944 überstand es eine weitere Minen-Explosion.

Dieses Mal transportierte die Monte Rosa nach dem Bericht eines Augenzeugen Kinder und Mütter, die aus dem „Lebensborn“-Programm der SS stammten, das der Idee einer Art arischen Menschenzüchtung folgte. Der Augenzeuge, der die Reise als Kind erlebte, berichtete weiter, dass nach der Explosion rund 200 Passagiere in überfluteten Sektionen des Schiffes ein­geschlossen wurden und ­ertranken.