Freie Sicht auf Westfassade : Am Kölner Dom wird abgerüstet

Die Hohe Domkirche St. Petrus ist für alle Kölner – auch die im religiösen Sinn ganz und gar unmusikalischen – der einzig wahre Sehnsuchtsort. Erheblich getrübt wurde der Blick seit zehn Jahren aber von einem ausladenden Aluminiumgerüst, das in rund 100 Metern Höhe am Nordturm des Kölner Doms prangte. Nach wochenlangen Vorbereitungen und einer letzten Verschiebung – am Dienstag war es zu windig gewesen – haben Mitarbeiter der Dombauhütte und einer Spezialkranfirma das 30 Meter hohe, neun Meter breite und sieben Meter tiefe Gerüst am Donnerstag endgültig demontiert.

Dombaumeister Peter Füssenich machte klar, dass man sich der großen Sache mit Demut nähern müsse: „Wir haben gestern genug Kerzen im Dom aufgestellt, weshalb Petrus anscheinend ein Einsehen hat.“ Wenig später schwebte das erste Seitenteil des Gerüsts am mächtigen Ausleger eines Krankolosses in Zeitlupentempo herab – unter der Anteilnahme zahlloser schaulustiger, durch Absperrungen auf Distanz gehaltener Kölner.

Seit langer Zeit ist nun die Westfassade des Doms mit dem Hauptportal und den beiden Türmen wieder in ganzer Pracht zu sehen. Das erste Hängegerüst war dort schon 1996 aufgebaut worden, die darauf folgenden überschnitten sich in ihrer Bestandszeit jeweils mit den nächsten. Das 2011 montierte war dann allerdings besonders raumgreifend.

In Köln gibt es die volkstümliche Überzeugung, dass die Welt just an dem Tag untergeht, an dem der Dom vollendet ist. Daraus folgt in der fröhlichen Diesseitslogik der Kölner, dass der Dom einfach nicht fertig werden darf. Aber das wird er freilich sowieso nie. St. Petrus ist ein überaus komplexes, filigranes Bauwerk, das Demut, Ausdauer, Verantwortung, Kooperation und Nachhaltigkeit lehrt. Die rund 100 Handwerker der Dombauhütte haben immer etwas zu erneuern. Sobald die eine Stelle fertig ist, muss an anderer von vorn begonnen werden. Eine Ewigkeitsaufgabe, für die nach der großen, blickbefreienden Demontage am Donnerstag weiterhin eine ganze Reihe von Gerüsten benötigt wird.

Auch an der Westfassade wird schon bald das nächste große Hängegerüst gebraucht. Die gute Nachricht für alle Kölner und Köln-Touristen: Vor 2023 soll es nicht errichtet werden.