Vitali Klitschko bei Hochzeit : „Das Leben geht weiter!“

Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, hat am Sonntag die Hochzeit einer Soldatin und eines Soldaten in der Nähe eines Checkpoints in Kiew besucht. Auf Instagram veröffentlichte er ein Video von dem Besuch und schrieb dazu, dass die Zeremonie in der Nähe von einem der Kontrollpunkte gefeiert wurde, die an den Eingängen nach Kiew eingerichtet wurden.

In dem Video ist zu sehen, wie das Paar – sie in Tarnkleidung, er mit einem Helm auf dem Kopf – vor einer großen Gruppe Journalisten getraut wird, danach schiebt sich Klitschko mit einem Blumenstrauß in der Hand an den Kamerateams vorbei und gratuliert den frisch Vermählten. Auf Instagram schrieb der Fünfzigjährige zu dem Video: „Das Leben geht weiter! Und wir werden das Leben von Kiew, den Kiewern und unseren Staat schützen!“

Seine Follower informierte Klitschko in dem Post auch darüber, dass in den vergangenen zehn Tagen 457 Babys in den Entbindungskliniken der Hauptstadt geboren worden seinen – „237 Jungen und 220 Mädchen“. Dann appellierte er noch mal an die Soldaten und die Bewohner von Kiew: „Wir verteidigen die Hauptstadt, unsere Familien, unsere Kinder! Lasst uns zusammenstehen!“ Der ehemalige Profi-Boxer Vitali Klitschko ist seit 2014 Bürgermeister der Stadt Kiew, in der 2,8 Millionen Menschen leben. Auch sein fünf Jahre jüngerer Bruder Wladimir ist aktuell in der Stadt.