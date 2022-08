Trockenheit in China : China entdeckt den Klimawandel

China hat in den vergangenen zwei Monaten im Jangtse-Becken die schlimmste Dürre und Hitzewelle seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Noch nie haben so ­viele Chinesen am eigenen Leib die Folgen des Klimawandels so deutlich zu spüren bekommen. Chinesische Klimaschützer hoffen, dass diese Erfahrungen einen Bewusstseinswandel bewirken.

Vorerst droht die Krise aber paradoxerweise den umgekehrten Effekt zu haben: Sie könnte zum Bau von noch mehr Kohlekraftwerken führen. „Das ist unsere größte Sorge“, sagt Li Shuo, Klimafachmann bei Greenpeace in Peking. „Was für eine Ironie, dass eine vom Klimawandel verursachte Katastrophe uns zu Lösungen führt, die die Dinge noch schlimmer machen.“