Ausgebüxtes Kind in NRW : Kleiner Spiderman übernimmt „Kommando“ über Polizeiwache

In der Nacht zum Sonntag greifen Beamte einen drei Jahre alten Jungen mit Spiderman-Schuhen in Moers auf. Die Polizisten nehmen das Kind mit aufs Revier – wo es das „Kommando“ übernimmt.

In Nordrhein-Westfalen hat ein Kleinkind in der Nacht zum Sonntag das „Kommando“ über eine Polizeiwache übernommen. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen 02.50 Uhr morgens per Notruf über einen kleinen Jungen im Bereich eines Supermarkts informiert. Der geschätzt drei Jahre alte Junge konnte den Beamten zufolge allerdings „keinen Namen oder sonstige sachdienliche Hinweise“ nennen. Deshalb nahmen die Beamten den Jungen mit auf das Revier in Moers.

Dort habe das „hellwache und aufgeweckte Kind“ die „Herzen der Kolleginnen und Kollegen schnell gewonnen und das Kommando auf der Wache übernommen“, schrieb die Polizei in ihrer Mitteilung. Der mit Schlafanzug, Jacke und roten „Spiderman-Schuhen“ bekleidete Junge war demnach sehr an der Technik auf der Wache und den allgemeinen Abläufen interessiert.

Das „Abenteuer“ des Jungen endete nach rund zweieinhalb Stunden mit der Abholung durch die Mutter. Auf der Wache blieb laut Polizei eine „Vielzahl von gemalten Bildern des jungen Künstlers“ zurück.