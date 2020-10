Klaus Meine : „Für mich fühlte sich das Pfeifen gut an“

Herr Meine, können Sie „Wind of Change“ spontan pfeifen, oder braucht es dazu einen feierlicheren Rahmen als ein Interview?

Meine überlegt kurz und fängt an zu pfeifen. Das triggert den Text im Kopf: „I follow the Moskva/Down to Gorky Park/Listening to the wind of change“. Dabei hat er ihn nur gepfiffen.

Vielen Dank. Das war live – und ich kann es bezeugen.

No problem. Das geht noch (lacht).

Die Scorpions feiern das 30. Jubiläum der Erstveröffentlichung von „Wind of Change“, einer der meistverkauften Singles aller Zeiten. Der Song ist Ihr persönliches „Satisfaction“ – Ihre Fans erwarten ihn bei jedem Konzert. Mögen Sie ihn eigentlich noch?