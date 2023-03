Aktualisiert am

Die Personalnot der Kitas ist dramatisch. Viele Erzieher sind mit ihren Kräften am Ende. Die Kinder kommen zu kurz. Dadurch steigt das Risiko für Auffälligkeiten.

Früher, sagt die Kitaleiterin, ging Vorlesen so: Eine Erzieherin schlägt ein Bilderbuch auf, und sofort drängen sich vier, fünf Kinder um sie herum. Damit alle se­hen können, kommt eins auf den Schoß, ein anderes schaut über die Schulter. Früher, sagt die Kitaleiterin, gab es auch Tage, an denen saß man nur mit zwei Kindern da, weil die Gruppe so klein war oder anderweitig beschäftigt. Manchmal las man sogar fünf Bücher hintereinander vor.

Heute spricht die Kitaleiterin von ei­nem „spannenden Format“, wenn sie er­klärt, wie man mit Dokumentenkamera und Beamer acht Kindern gleichzeitig ein Bilderbuch zeigen kann. Das sei ein bisschen wie Kino und tauge auch zur Sprachförderung. „Es ist nicht alles schlecht“, sagt Kitaleiterin Jennifer Miehe-Gruhn. Bloß: Ein einzelner Erwachsener, allein in der Gruppe, könne nicht vorlesen, egal wie. Er müsse den ganzen Raum im Blick haben. Miehe-Gruhn seufzt. „Es ist schon so, dass in der Regel nur eine Person im Raum ist“, sagt sie.

Es geht nicht darum, dass früher alles besser war. Die Zeiten, in denen Kindergärtnerinnen als Kaffeetanten verschrien waren, die mit ihren Schützlingen vor­gezeichnete Wölkchen aus Tonpapier ausschnitten, sind zum Glück vorbei. Kitas in Deutschland sind heute so etwas wie das Rückgrat der Gesellschaft. Als Bildungsstätte, Erziehungspartner und Zweitzuhause sind sie das Versprechen, dass Väter und Mütter beruhigt arbeiten gehen können, während ihre Kinder nicht nur gut aufgehoben sind, sondern sich bestmöglich entwickeln – liebevoll geborgen, individuell gefördert und in ih­rer Persönlichkeit und Würde respektiert und geschützt.

„Wir können die Arbeit nicht mehr so machen, wie wir müssten“

Das Problem ist nur: In immer mehr Fällen klappt das nicht. Oder jedenfalls nicht mehr gut. Miehe-Gruhn sagt es so: „Die Kinder leiden, die Familien leiden. Wir können die Arbeit nicht mehr so machen, wie wir müssten.“

Die 43-Jährige leitet eine Kita im Rheinland. Gut 100 Kinder, etwa 20 Mitarbeiter, offene Gruppen mit Atelier und Bauraum. Wenn Miehe-Gruhn morgens erfährt, wer sich krank gemeldet hat, setzt sie sich an den Computer. In ein Re­chenprogramm, das das Land Nordrhein-Westfalen den Trägern zur Ver­fügung stellt, trägt sie die Anzahl der anwesenden Kinder in den unterschiedlichen Altersgruppen ein.

Die Exceltabelle rechnet aus, wie viele Fachkräftestunden sie dafür eigentlich brauchen würde. Sie entscheidet dann, wie sie die vorhandene Mannschaft am besten einteilt. Ob sie beim Träger eine Aushilfskraft anfragt. Oder ob sie Eltern bittet, Kinder früher abzuholen, damit auch nachmittags noch die Aufsichtspflicht gewährleistet ist. Dabei ist ihr bewusst, angesichts der schwierigen Verhältnisse im Umfeld, dass es Kinder gibt, die zu Hause nicht gut aufgehoben sind.