Den Kirchen laufen die Mitglieder in Scharen davon. Wie gehen die Gemeindepfarrer damit um? Und wie wird heute noch Kirche gelebt? Besuch bei zwei bayerischen Gemeindepfarrern, auf dem Land und in der Stadt.

Markus Göring schließt die Tür zum Pfarramtsbüro auf und holt einen Aktenordner mit der Aufschrift „AZ 34/5 Amtshandlungen/Austritte“ aus dem Schrank. Jedes Blatt darin bedeutet ein verlorenes Kirchenmitglied. So spiegelt seine Gemeinde, das kleine Leipheim ziemlich genau die Entwicklung im ganzen Land: Der Stapel mit den Austritten wird von Jahr zu Jahr dicker. „Von unseren 1700 Gemeindemitgliedern sind im vergangenen Jahr 38 ausgetreten“, erzählt er. „Das ist viel zu viel.“

Den Kirchen laufen die Mitglieder mittlerweile in Scharen davon. Alleine die evangelische Kirche meldete vor einigen Wochen 380.000 Austritte für das zurückliegende Jahr – so viele wie nie zuvor. Im Jahr 2022 gehörten damit erstmals weniger als die Hälfte der Deutschen den beiden großen Kirchen an. Und falls sich der Trend in diesem Tempo fortsetzt, wird sich bereits in absehbarer Zeit nur noch eine Minderheit zum Christentum bekennen.

Große Unsicherheit bei den Kirchenleitungen mit Blick auf die Zukunft

Wird mit dem Mitgliederschwund auch das Leben in den Gemeinden allmählich erlöschen und der Glaube der Menschen verdunsten? In den Kirchenleitungen nehme ich als für die evangelische Kirche zuständiger Redakteur eine große Unsicherheit mit Blick auf die Zukunft wahr. Die Mitgliederzahlen sprechen eine klare Sprache. Nur: Was daraus für die Pfarrer und ihre Kirchengemeinden folgt, weiß noch kaum jemand zu sagen.

Um diese Frage zu beantworten, besuche ich zwei Gemeindepfarrer in Bayern – einen auf dem Land, einen in der Stadt: Markus Göring ist vor Kurzem aus einem fränkischen Dorf in die Kleinstadt Leipheim nahe Ulm gewechselt, Hannes Schott betreut eine der großen Nürnberger Stadtkirchen. Die Bahnfahrt in den Süden ist auch eine Reise in meine Vergangenheit. Denn Markus und Hannes waren einmal meine Kommilitonen. Gemeinsam mit Markus habe ich mich auf das Examen vorbereitet, danach blieben wir jeweils eine Zeit lang an der Universität. Markus wurde später gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilli das deutsche Pfarrerehepaar auf der Krim. Als 2014 die Russen kamen, ging die Familie zurück nach Deutschland.

Am Bahnhof haben Markus und Lilli mich mit dem kleinen Johann, ihrem mittlerweile vierten Kind, empfangen. Zu Fuß ging es hinauf in die Altstadt von Leipheim, die mit ihrer großen gotischen Kirche weithin sichtbar auf einem felsigen Hügel oberhalb des Donautals liegt. Das evangelische Pfarrhaus liegt direkt an der Kante des steilen Abhangs. Wenn man das Fenster öffnet, riecht man den Bärlauch, der dort gerade wächst. Markus erzählte, dass der erste Pfarrer, der hier 1517 einzog, einige Jahre später hingerichtet wurde, weil er den Aufstand anführte, der 1525 nahe Leipheim zur ersten großen Schlacht des Bauernkrieges führte.

Seither hat das Gemäuer mit seinen zahlreichen Stockwerken bestimmt viele ruhigere Pfarrersfamilien beherbergt als die Görings, deren Kinder mit viel klassischer Musik aufwachsen und schon früh beginnen, alte Sprachen zu lernen. Markus spricht dennoch von steigendem Druck innerhalb der Landeskirche auf die Gemeinden, sich von solchen Bauwerken zu trennen. Die alten Pfarrhäuser sind für viele Kollegen zu groß, die Kosten für Heizung und Instandhaltung beträchtlich. Und auch in dem 7000-Einwohner-Städtchen Leipheim gehört jeweils bloß noch ein Viertel der Bevölkerung der evangelischen und der katholischen Kirche an.