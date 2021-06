Personalmangel : Kirche ohne Pfarrer

Helga Lawall sitzt in einer leeren Kirche. Hier in Flonheim, einer kleinen Gemeinde im Herzen Rheinhessens, ist sie seit vielen Jahren Teil des evangelischen Kirchenvorstandes. Es ist Sonntagmorgen, aber heute ist es still in der großen Kirche. Kein Pfarrer predigt, keiner klettert hinauf auf die Kanzel und die Orgel bleibt stumm. Die Flonheimer Kirchengemeinde hat keinen Pfarrer mehr.

Die Kirche ist im Wandel, denn dem Land fehlen die Geistlichen. Immer mehr gehen in den Ruhestand, zu wenige rücken nach. Das rheinhessische Dorf ist ein Beispiel für eine Entwicklung, die nicht neu ist, aber immer spürbarer wird.

Die Doppeltürme der evangelischen Kirchen ragen hoch über die Dächer des Dorfes. „Dom des Wiesbachtals“ nennen die Einheimischen ihre Kirche liebevoll. Seit mehr als 40 Jahren ist Lawall hier im Kirchenvorstand aktiv, heute ist sie deren stellvertretende Vorsitzende. An das letzte Mal, als die Pfarrstelle neu zu besetzen war, erinnert sie sich noch gut. Vier Bewerbungen kamen da auf die Stelle, ihren Pfarrer konnte sich die Gemeinde aussuchen. Mehr als 20 Jahre ist das nun her. Heute sei das ein Traum, der nie wieder in Erfüllung gehen werde, sagt die Flonheimerin.

Vor 60 Jahren gehörten noch über 90 Prozent der Deutschen einer christlichen Kirche an. Ende 2019 waren es noch etwas mehr als 50 Prozent. Mehr als eine halbe Million Katholiken und Protestanten traten allein im Jahr 2019 nach Angaben der Evangelischen Kirche Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz aus ihrer Glaubensgemeinschaft aus. Gleichzeitig entscheiden sich immer weniger Menschen für den Pfarrberuf.

Die Flonheimer Kirchengemeinde hat zwei evangelische Kirchen, ein großes Pfarrhaus mit schönem Garten und stabilen Mitgliederzahlen. Doch auf die Stellenausschreibung antwortet niemand. Vor ein paar Jahren schlossen sich die Kirchengemeinden zweier Nachbardörfer an. Immer öfter bleibt Kirchengemeinden nur noch ein Zusammenschluss, wenn Pfarrstellen nicht mehr nachbesetzt werden können. Evangelische wie katholische sogenannte Seelsorgeeinheiten werden vergrößert. Ein Pfarrer ist so für immer mehr Gläubige zuständig. Alleine in der katholischen Kirche ist die Zahl der Pfarreien in den letzten 20 Jahren um mehr als 25 Prozent zurückgegangen.

Thies Gundlach ist Vizepräsident des Kirchenamtes der evangelischen Kirche in Deutschland. „Ich habe überhaupt kein Katastrophengefühl“, sagt der Theologe. Ja, ein Pastorenmangel zeichne sich ab, doch es gebe regionale Unterschiede. Der Norden sei stärker betroffen als der Süden und ländliche Regionen eher als städtische. Gerade große Städte hätten noch keine Schwierigkeiten damit, Pfarrstellen neu zu besetzen, sagt Gundlach.

Gundlach ist in Hamburg groß geworden. Kirche hatte dort schon in seiner Kindheit eine andere Bedeutung, als das noch heute in einem Dorf wie Flonheim der Fall ist. In Flonheim kannte jeder den Pfarrer – und seine Aufgaben. Viele Menschen scheinen heute falsche Vorstellungen davon zu haben, was den Pfarrberuf ausmacht, erzählt Gundlach. Natürlich gehören Gottesdienste dazu, aber auch Begleitung und Trost, gerade in Zeiten der Krise. Ihm ist es wichtig, über den Pfarrberuf aufzuklären, denn gerade das Image eines Theologiestudiums habe sich verändert.