Die jüdischen Mädchen aus Deutschland sitzen am 5. Juli 1939 in London am Bahnhof Liverpool Street auf einer Holzbank. Bild: Getty

Zu den festen deutschen Begriffen, die im britischen Sprach­gebrauch verwendet werden, gehört neben dem Wort Kinder­garten auch das Wort Kindertransport. Das bezieht sich auf einen bestimmten ­historischen Vorgang – auf Flucht und ­Rettung von fast 10.000 jüdischen Kindern vor Deportation und Tod in der Zeit zwischen der Pogromnacht im November 1938 und dem Kriegsbeginn 1939. Und ­obwohl über diese Hilfsaktion für Kinder bis zum Alter von 15 Jahren in Groß­britannien bis heute viel berichtet und erzählt wird, wachsen daraus immer wieder neue, unbekannte Geschichten.

So wie jene über ein Zeitungsfoto, das die vielfältige Tragik der geretteten Kinder in einer Schwarz-Weiß-Aufnahme zu­sammenfasst. Sie zeigt drei Mädchen nach ihrer Ankunft am Londoner Bahnhof ­Liverpool Street, dem Endbahnhof für die Züge vom Fährhafen Harwich. Die drei sitzen auf einer Holzbank. Das ­Mädchen rechts hält ihre Puppe fest, das Mädchen links, mit um den Hals gehängter Provianttasche, sieht in die Kamera, mit einem Blick, der zahllose Gefühle auf einmal enthält: Angst, Trauer, Misstrauen, Überwindung sind sicher darunter, vielleicht auch eine unbestimmte Hoffnung. Das Mädchen ist Ruth Adamecz aus Breslau, sie war damals zehn Jahre alt. In der Mitte, neben ihr, sitzt ihre Schwester Inge, sie war fünf.