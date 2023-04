Aktualisiert am

Vorsingen am Kinderbett

Vorsingen am Kinderbett :

Vorsingen am Kinderbett : Das Schlaflied-Dilemma

Welche Lieder eignen sich am besten, damit das Kind ruhig einschläft? Bild: Picture Alliance

So viele Dinge, die mit der Geburt des ersten Kindes ins eigene Leben drängen. Wickeln, füttern, baden, chronisch unausgeschlafen und trotzdem halbwegs effektiv sein, Geschrei richtig deuten und es irgendwann abzustellen wissen. Und nicht zuletzt: ein Kind ins Bett bringen, und zwar so, dass es wenigstens eine Weile dort bleibt.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Bei alledem scheint das Singen eine mindere Herausforderung zu sein. Gesungen hat ein jeder mal, im Auto vielleicht oder unter der Dusche, für manche aber dürfte die Darbietung eines Gutenachtliedes der erste Gesangsauftritt coram publico seit Schulzeiten sein. Und auch wenn das Publikum in diesem Fall ein sehr kleines ist, nämlich zumeist ein einzelnes Baby oder Kleinkind, muss das Ganze kein Selbstläufer sein. Singen gilt zwar als Balsam für die kindliche Seele und die Stimme von Mutter oder Vater als Wundermittel, in Bezug auf das eigene Organ aber mögen ungeübte Sänger Zweifel hegen. Klingt das wirklich schön? Tut man den zarten und wehrlosen Ohren keine Gewalt an? Und hat „Schlaf, Kindlein, schlaf“ eigentlich noch eine zweite Strophe?