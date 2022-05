Aktualisiert am

So wichtig ist Draußensein : Kinderhilfswerk warnt vor „Generation von Stubenhockern“

Die Erwachsenen in Deutschland messen dem Draußenspielen und Draußensein von Kindern eine sehr große Bedeutung bei. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom Forsa-Institut vorgenommene Umfrage im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerks, wie dieses am Freitag mitteilte. Dafür wurden anlässlich des Weltspieltags am Samstag 1017 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jahren sowie 1031 Erwachsene repräsentativ befragt.

Mit 65 Prozent gaben demnach rund zwei Drittel der Erwachsenen an, das Draußenspielen und -sein von Kindern äußerst wichtig zu finden, weitere 30 Prozent hielten es für sehr wichtig, drei Prozent für wichtig. Die Kinder und Jugendlichen sehen das anders: Nur elf Prozent finden dies äußerst wichtig. 29 Prozent ist das Draußensein sehr wichtig, 32 Prozent ist es wichtig.

Während der Corona-Pandemie konnten zeitweise viele Freizeitaktivitäten draußen nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Die Kinder wurden deshalb gefragt, inwieweit sich für sie der Stellenwert des Draußenseins seit Beginn der Pandemie verändert hat. Für 24 Prozent der Befragten ist es den Angaben zufolge seit der Pandemie wichtiger geworden, sich draußen aufzuhalten.

Für 13 Prozent ist dies unwichtiger geworden, 62 Prozent konstatierten hier keinen Unterschied. Gleichzeitig meint mit 32 Prozent knapp ein Drittel der Erwachsenen, dass Kinder und Jugendliche wegen der Pandemie nicht mehr so oft draußen sind. Nur 14 Prozent des befragten Nachwuchses sah das selbst so.

Rund die Hälfte der Erwachsenen – 54 Prozent – findet, dass Kinder und Jugendliche manchmal nicht draußen spielen oder sich dort aufhalten können, weil es an Möglichkeiten in ihren Wohnumgebungen mangelt. 37 Prozent sehen den Grund dafür laut Umfrage im zu gefährlichen Straßenverkehr, 36 Prozent in der mangelnden Zeit.

„Seit der Corona-Pandemie ist es für Kinder und Jugendliche wichtiger geworden, sich draußen aufzuhalten“, erklärte der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, Holger Hofmann. Das unterstreiche die Wichtigkeit von schnell und eigenständig erreichbaren Frei- und Außenräumen für Kinder „damit sie hier nicht ausgebremst werden“.

Insbesondere in der Stadt- und Raumplanung sowie der Bau- und Verkehrsplanung müssten die Belange von Kindern und Jugendlichen besser berücksichtigt werden. „Ansonsten laufen wir Gefahr, dass eine Generation von Stubenhockern heranwächst“, erklärte Hofmann.