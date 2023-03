Seit Donnerstagvormittag ist es offiziell: Aus „Master Archie of Sussex“ und „Miss Lilibet of Sussex“ wurden auf der Website des Buckingham-Palasts Prinz Archie und Prinzessin Lilibet. Damit reagierte der Hof auf eine Meldung des Herzogs und der Herzogin von Sussex, Harry und Meghan, die am Mittwoch mitgeteilt hatten, dass ihre Tochter, „Princess Lilibet Diana“, am 3. März in Los Angeles getauft worden sei.

Die Titel, die den Kindern des zweitgeborenen Sohns von König Charles III. angeblich vorenthalten wurden, hätten die beiden schon seit dem Tod von Königin Elisabeth II. führen dürfen. Allerdings ohne die Anrede „HRH“, also „Seine/Ihre Königliche Hoheit“. Schuld daran ist Harry, der für sich und seine Frau darauf verzichtet hatte, als die beiden 2020 entschieden, nicht mehr für die Königsfamilie zu arbeiten. Harry bleibt Prinz, in der Öffentlichkeit aber ist er nur noch Herzog von Sussex, seine Frau Herzogin.

Im Jahr 1917 hatte der damalige König Georg V. nicht nur seinen deutschen Familiennamen abgelegt, aus Sachsen-Coburg und Gotha wurde Windsor, weil sich England im Krieg mit Deutschland befand, er entschied auch, dass die Zahl der königlichen Hoheiten und Prinzen und Prinzessinnen verringert werde. Fortan trugen den Titel nur noch die Kinder des Monarchen, zudem seine Enkel, wenn sie in direkter männlicher Linie vom Monarchen abstammen, sowie auch der Enkel des jeweiligen Thronfolgers, des Prinzen von Wales. Das traf zu Lebzeiten von Elisabeth II. auf ihren Urenkel George zu, den ältesten, 2013 geborenen Sohn von Prinz William und seiner Frau Catherine. Die Königin hatte die Verfügung aber schon 2012 auf alle Kinder des künftigen Thronfolgers William ausgeweitet: Auch Georges Geschwister, Charlotte und Louis, sind seit ihrer Geburt 2015 und 2018 königliche Hoheiten sowie Prinzessin und Prinz.

Auch wenn Harry und Meghan nun erstmals ihre Tochter Lilibet als Prinzessin titulierten. Das Herzogspaar will dennoch, dass seine Kinder später selbst über die Verwendung der Titel entscheiden können. Unklar ist weiterhin, ob die beiden zur Krönung von Charles III. am 6. Mai nach London kommen. Zur Taufe der bald zweijährigen Lilibet waren nach Angaben der Sussexes allerdings auch Mitglieder der Familie aus England eingeladen worden. Doch soll die Zeremonie, die vom Bischof der Episkopalkirche der Vereinigten Staaten, John Harvey Taylor, vorgenommen wurde, ganz ohne Harrys Verwandtschaft aus dem Vereinigten Königreich stattgefunden haben.