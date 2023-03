Laut einer neuen Studie geht es Kindern in Regenbogenfamilien genauso gut wie in traditionellen Familien – und in manchen Hinsichten sogar besser.

Entgegen noch immer geläufigen Bedenken geht es Kindern in Familien mit schwulen oder lesbischen Eltern genauso gut wie in Familien mit heterosexuellen Paaren – oder sogar besser. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die am Montag in der Fachzeitschrift „BMJ Global Health“ erschienen ist.

Für die Studie hat eine Gruppe chinesischer Forscher von der Guangxi Medical University und der amerikanischen Duke University 34 einschlägige Veröffentlichungen aus den vergangenen drei Dekaden ausgewertet. Das Autorenteam verglich dabei unter anderem die Befunde zur psychologischen Anpassung, zum Bildungserfolg oder zur körperlichen Gesundheit der Kinder in Regenbogen- und traditionell zusammengesetzten Familien. Auch die Zufriedenheit der Eltern mit ihrer Beziehung oder die empfundenen Stresslevels im Zusammenhang mit der Elternschaft wurden in den Blick genommen.

Sexuelle Orientierung der Eltern kein bedeutender Faktor

Weil die Forscher in ihrer Auswertung nur wenige statistisch signifikante Unterschiede feststellen können, kommen sie zu dem Schluss, „dass die sexuelle Orientierung der Eltern kein bedeutender Faktor für die Entwicklung von Kindern ist“. In manchen Hinsichten schnitten Regen­bogen­familien aber besser ab.

So wiesen Kinder aus diesen Familien eine bessere psychologische Anpassung auf und litten unter weniger psychischen Problemen. Dieser Effekt sei vor allem bei Kindern im Vorschulalter festzustellen. Auch sei die Eltern-Kind-Beziehung in Familien besser, deren Eltern sexuellen Minderheiten angehören. Diese zeigten ihren Schützlingen gegenüber mehr Wärme, interagierten mehr mit ihnen und unterstützten sie stärker, führen die Autoren aus.

Als weitere Vorteile beschreiben die Forscher, dass die Nachkommen gleich­geschlechtlicher Eltern toleranter seien und sich fürsorglicher gegenüber jüngeren Kindern zeigten. Dass sie weniger häufig zu heterosexuellen Menschen heranreifen, reflektiere die liberaleren Einstellungen zu Geschlechtsrollen in den Familien, die von den Autoren als vorteilhaft gesehen werden. Sie kommen aber auch auf Risikofaktoren zu sprechen, etwa die Stigmatisierung oder fehlende Unterstützung durch das Umfeld, unter denen Regen­bogenfamilien leiden könnten.

In der Studie wurden nur Untersuchungen aus Europa und Nordamerika berücksichtigt, weil der Fokus auf Länder gelegt wurde, in denen gleichgeschlechtliche Partnerschaften legal und rechtlich anerkannt sind. Nur zwei der ausgewerteten Studien nahmen auch Familien mit bisexuellen, transgeschlechtlichen oder queeren Eltern in den Blick. Zu den besonderen Erfahrungen dieser Familien­konstellationen sei die Forschung noch relativ beschränkt, es seien weitere Untersuchungen nötig.