Kim Kardashian & Ye : Die Frau von nebenan

Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner umgebracht. An jedem anderen Tag versucht es einer. Wie oft, glauben Sie, haben Sie diese Sätze schon gelesen? Oft. Beinahe zu oft, so oft jedenfalls, dass sie etwas weniger bedrohlich erscheinen, weniger schlimm und fast schon alltäglich. Und tatsächlich sind Übergriffe durch Männer für viele Frauen alltäglich. Sexuelle Belästigung auf der Straße oder in der Bahn, aufdringliche Nachrichten von dem Typen, den sie mal kurz gedatet haben, ungefragte Nacktbilder in Datingapps – oder eben offene Gewaltandrohungen, tatsächlich ausgeübte Gewalt, Stalking, Totschlag, Mord. Femizid nennt man das, wenn eine Frau von ihrem Mann wegen falscher Besitzansprüche, kurz: weil sie eine Frau ist, getötet wird.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin Folgen Ich folge

Die Zahlen, die sie oben gesehen haben, sind tatsächlich Alltag, bittere Realität. Und doch werden die Vorzeichen dieser Gewalt oft flächendeckend ignoriert. Es gibt berühmte Beispiele von Männern, die ihre Frauen umbrachten und bei denen eigentlich niemand überrascht war über das Eskalieren der Gewalt: Phil Spector etwa, der die Wall of Sound erfunden hatte (nachzuhören zum Beispiel auf George Harrisons Album „All Things Must Pass“), brachte 2003 seine Frau um, 2009 wurde er deshalb wegen Totschlags verurteilt. Er wird bis heute als musikalisches Genie verehrt. Und galt vor dem Mord als Choleriker, der Frauen schlecht behandelte. Seine vorherige Frau, früheres Mitglied der Ronettes, hatte 1972 die Scheidung eingereicht und angegeben, von Spector misshandelt und psychisch gequält worden zu sein. Von den Grauen der Ehe schrieb sie auch in einer 1990 erschienen Biografie. Ein interessantes Phänomen, das solche Femizide, von Künstlern verübt, oft begleitet: Die Männer werden als verrücktes Genie betrachtet. „Dangerous Genius“ etwa nannte ihn „Pychology Today“, auf der Seite „Vulture”“ ist die Rede von einem „Musikhelden“, der sich in ein „Monster“ verwandelt habe. Über die Opfer dieser zwar verrückten, aber genialen Künstler spricht niemand mehr, sie sind eben nur Opfer, und dann ja auch bloß Frauen.

Zurück in die Gegenwart: Auch wir werden gerade Zeitzeugen öffentlicher Angriffe eines Mannes, die sich gegen seine Ex-Frau richten. Die Rede ist von Rapper Ye, früher mal Kanye West, der seit Monaten versucht, seine frühere Frau Kim Kardashian zurückzugewinnen. Die beiden wurden 2012 ein Paar, heirateten 2014, in diesem Jahr wurde die Ehe geschieden. Sie haben vier Kinder. Nun gab es schon länger Anzeichen dafür, dass die Ehe zuletzt möglicherweise nicht unbedingt gut lief. So lebte Ye auf zwei Ranches in Wyoming, wo er auch Musik aufnahm, und Kardashian blieb mit ihren Kindern in Kalifornien. „Als wir getrennt lebten, haben wir uns am besten verstanden“, sagte Kardashian später in ihrer Reality-Sendung. „Und das ist traurig.“ Später gab Ye außerdem zu, Kardashian betrogen zu haben.

Nun reichte Kardashian also die Scheidung ein, und auch wenn West öfter mal sagte, er wolle seine Kinder zurück oder twitterte, die Kardashians wollten ihn „einsperren“, verhielt er sich für seine Verhältnisse einigermaßen ruhig (West ist für sein erratisches Online-Verhalten durchaus bekannt). Bis Kim Kardashian einen neuen Partner vorzeigte, den Komiker Pete Davidson. Ein Rivale für West, der sich unverzüglich an Kardashians neuem Partner abzuarbeiten begann. „Skete“ nennt er ihn, eine abwertende Bezeichnung für eine dünne, weiße, promiskuitive Person. Er bekundete öffentlich immer wieder, er wolle Kim zurück, er wolle seine Familie, sein altes Leben zurück. Auch, während er selbst noch die Schauspielerin Julia Fox datete.

Öffentliches Stalking

Was am Anfang noch als romantisch durchgegangen sein mag, entwickelte sich mehr und mehr zu öffentlichem Stalking, Mobbing und genereller Übergriffigkeit. West postete zum Beispiel private Nachrichten, die ihm Pete Davidson schickte und in denen Davidson ihm das Gespräch anbot und seinen Wunsch äußerte, dass sie sich eines Tages alle gut miteinander verstünden. West schrieb dazu, dass dies sicher nie, nie passieren würde. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Davidson West zuvor provozierte. Auf dessen Frage „Wo bist du?“ antwortete er: „In deinem Bett“. Doch abgesehen davon sind seine Nachrichten, in denen er beteuerte, die Kinder Wests erst zu treffen, wenn er einverstanden sei, Zeugnis von Davidsons Versuchen, die Wogen zu glätten.