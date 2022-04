Kiefer Sutherland im Gespräch : „Vor dem Spiegel fühle ich mich unbehaglich“

Kiefer Sutherland ist gern auf Reisen, auch nach Deutschland kommt er häufiger, und da hätte es ein netter Zufall sein können, dass sein neuer Film „The Contractor“ zu Teilen in Berlin spielt. Der „Contractor“ jedoch, der Auftragnehmer, der vor der Hochbahn und am Landwehr­kanal durch Kreuzberg hetzt, ist jedoch Sutherlands Kollege Chris Pine; Sutherland spielt den Mann im Hintergrund und ist von daher nicht nach Europa ge­reist. Auch zum Gespräch hat er sich nicht fortbewegen müssen, sondern meldet sich per Videocall am Computerbildschirm.

Herr Sutherland, in Ihrem neuen Film „The Contractor“ spielen Sie an der Seite Ihres Kollegen Chris Pine. Wissen Sie, was „Pine“ übersetzt ins Deutsche heißt?

Keine Ahnung, woher ich das weiß – aber es bedeutet „Kiefer“.

Womit Sie mit Pine etwas gemeinsam hätten. Ihr Vater, Donald Sutherland, hatte Sie allerdings nach dem Regisseur Warren Kiefer benannt, der ihm einst die erste Filmrolle gab. In Deutschland, wo Sie schon oft gewesen sind, denken vermutlich einige, Sie seien nach dem Baum benannt worden.

Das weiß ich gar nicht. Aber in Deutschland bin ich wirklich oft gewesen, um Musik zu machen. Im Januar hätten wir Konzerte in Deutschland gespielt, aber die Omikron-Variante hat das leider verhindert. Wahrscheinlich werden wir es nun nicht vor Oktober schaffen, aber ich freue mich jedes Mal sehr darauf, in Deutschland zu spielen. Jede Europatournee in den letzten Jahren, und es sind eine Menge gewesen, haben wir dort begonnen und immer sieben oder acht Konzerte allein in Deutschland gegeben. Und ich bin immer sehr dankbar für die Reaktionen des Publikums. Es ist einfach ein Land, das ich absolut liebe.

Vor vielen Jahren haben Sie sogar mal einen Sommer lang in Köln gelebt. Wie ist es Ihnen gelungen, dabei nicht erkannt zu werden? Zu jener Zeit war Ihr Gesicht dank der Fernsehserie „24“ eines der berühmtesten auf der ganzen Welt.

Ich bin erkannt worden! Die Leute ka­men auf mich zu, haben Hallo gesagt und gefragt, was ich dort machte, und ich habe geantwortet: Meine Freundin lebt hier. Ich hatte eine wundervolle Zeit, Köln ist so eine schöne Stadt und so reich an Geschichte, sowohl modern als auch altertümlich. Ich fühlte mich dort sehr willkommen. Die Leute haben sich sehr freundlich über meine Arbeit geäußert, aber meistens war es das dann auch schon: Man hat Hallo gesagt und sich dann wieder ans Abendessen ge­macht.

Schaut man sich den Vorspann Ihres neuen Films an, dann scheinen Sie karrieretechnisch den Status des „Und“-Mannes erreicht zu haben: nicht mehr der Hauptdarsteller, sondern jener Star, der als Allerletzter genannt wird mit einem „und“ vor seinem Namen.

(Lacht) Das ist, glaube ich, nicht unbedingt das Highlight einer Karriere, sondern eher eine Frage des Alters. Während der Pandemie zu arbeiten ist eine sehr interessante Erfahrung gewesen. Nie zuvor in meiner Karriere sind Jobs einfach aus dem Nirgendwo gekommen. Jetzt waren es gleich drei verschiedene Jobs: einmal die Serie „The First Lady“, dann „The Contractor“ und noch ein drittes Projekt, über das ich so offen noch nicht sprechen darf. Buchstäblich habe ich an einem Montag vor dem Fernseher gesessen, als das Telefon klingelte, und am Freitag befand ich mich in einer anderen Stadt und arbeitete an ei­nem Film. Dinge haben sich während der Pandemie sehr rasant und außerhalb der Norm entwickelt. Und es haben sich mir Möglichkeiten eröffnet, die ich normalerweise nicht bekommen hätte, was mich sehr gefreut hat. Für „The Contractor“ wäre ich gar nicht kontaktiert worden – zum einen, weil ich wahrscheinlich mit einem eigenen Projekt befasst gewesen wäre, und zum anderen, weil sie nicht gedacht hätten, dass ich mitmachen würde. In dieser Zeit sind eine Reihe der üblichen Regeln gebrochen worden, und die Angebote, die ich bekam, waren ziemlich neu für mich. Und ich bin ein großer Fan von Chris Pine und Ben Foster, die schon in „Hell or High Water“ zusammen gespielt und mich enorm an Robert Redford und Paul Newman erinnert haben. Auf der Leinwand haben die beiden eine fantastische Verbindung. Wenn ich in so ei­nem Film der „Und“-Mann sein darf, dann begeistert mich auch das.