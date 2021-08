Kida Ramadan im Interview : „Meine wichtigste Entscheidung? Nicht kriminell zu werden“

Er wartet vor seinem Friseursalon in Berlin-Kreuzberg: „Toni Hamady“ heißt der Laden – so wie der arabische Clanchef aus der Serie „4 Blocks“, die Kida Khodr Ramadan berühmt gemacht hat. Drinnen hängen großformatige Szenenfotos, draußen sitzt Ramadan auf einer Bierbank in der lauen Morgenluft. Der Schauspieler nutzt den Salon im Wrangelkiez als Büro und hangout zugleich: Wer im Kiosk nebenan zur Poststelle geht, schließt sein Rad nicht ab, Ramadan passt ja auf. Der 44-Jährige trägt eine Boss-Jogginghose und Rolex, in zweiter Reihe parkt seine neueste Anschaffung, ein Golf Cabrio aus den Achtzigern, ein Kindheitstraum. Freundliche Angestellte servieren Schwarztee in kleinen Gläsern. Innerhalb von nur anderthalb Stunden bitten drei junge Männer um Selfies, wobei der dritte zunächst einen Anpfiff kriegt, weil er aus der Distanz fotografieren wollte, ohne zu fragen. Diesen robusten Ärger möchte man lieber nicht auf sich ziehen. Aber je länger das Gespräch dauert, desto warmherziger blicken Ramadans Augen. Zwischendrin ruft Schauspielkollege Frederick Lau per Facetime an, ein enger Freund. Auf dem Gehweg stehen drei Kübel mit Olivenbäumen und Oleander – Ramadans ganzer Stolz.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Was ist das Besondere an Orangenbäumen?