Kida Khodr Ramadan im Dezember 2022 bei einer Filmpremiere in München Bild: dpa

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat beim Amtsgericht Tiergarten Anklage gegen den deutschen Schauspieler Kida Khodr Ramadan wegen des Vorwurfs der Bedrohung erhoben. Das bestätigte die Behörde am Mittwoch. Über die Zulassung der Anklage zum Hauptverfahren habe das Gericht noch nicht entschieden.

Laut der „Bild“-Zeitung soll der 46 Jahre alte Schauspieler einen Mitarbeiter in einem Berliner Supermarkt bedroht haben, der ihn daraufhin angezeigt habe. Für Ramadan könnte die Anklage schwere Folgen haben: Er war schon im Februar 2022 wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. In die Bewährungszeit fiel der aktuelle Vorfall.

Wie die Staatsanwaltschaft jetzt auf Anfrage mitteilte, hat das Amtsgericht Tiergarten die Bewährung im Januar bereits widerrufen. Ramadan hätte demnach insgesamt 20.000 Euro an zwei gemeinnützige Einrichtungen zahlen müssen, er sei dieser Zahlungsverpflichtung aber nicht vollständig nachgekommen. Gegen den Widerruf der Bewährung habe Ramadan Beschwerde eingelegt, die nun einer großen Strafkammer als Beschwerdekammer zur Entscheidung vorliege. Das Beschwerdeverfahren laufe noch. Voraussichtlich gegen Ende nächster Woche werde die Staatsanwaltschaft nähere Auskünfte dazu erteilen können.

Ramadan: „Werde schnell laut“

Ramadan hatte Anfang Juni auf Instagram eine Auszeit angekündigt, weil er überarbeitet sei und erkannt habe, dass er nicht mehr der Mensch sei, der er sein wolle. In der „Bild“-Zeitung sagte er, dass er eine Therapie mache, um an seinen Problemen zu arbeiten. Zu Gerüchten über Ausraster am Set sagte er, dass er schnell laut werde und aggressiv rüberkomme, wenn er sich aufrege. „Ganz sicher empfanden Kollegen mein Verhalten mitunter als bedrohlich.“ Er habe jedoch niemals Menschen geschlagen, mit irgendwas beworfen oder sonst wie attackiert. „Ich habe gegen die Tür getreten, gegen die Wand geschlagen oder einen Stuhl umgeschmissen.“

Berühmt war Ramadan als Clanboss Tony Hamadi in der Serie „4 Blocks“ geworden. 2018 wurde er für die Rolle mit dem Deutschen Fernsehpreis als bester Schauspieler und mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.