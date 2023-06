Auch das zweite Video zur Causa Rammstein falle ihr nicht leicht, sagt Kayla Shyx. „Ich werd jetzt nicht so tun, als sei die ganze Situation nicht mega seltsam für mich.“ Fast fünfeinhalb Millionen Menschen haben bislang das Video gesehen, in dem sie vor gut zwei Wochen erzählte, was sie auf einer After-Show-Party der Band Rammstein und speziell auf einer kleinen Zusatzparty für Till Lindemann erlebt haben soll.

Unmittelbar nach dem Hochladen des Videos dann zog sich Shyx zurück – Presseanfragen wurden freundlich, aber bestimmt bis auf Weiteres abgelehnt, sie postete nichts mehr in den sozialen Medien und war nach eigenen Angaben erst mal ein paar Tage offline. Jetzt ist sie wieder da. Und legt nach.

„Es ist so beängstigend, zu wissen, wie viele Menschen dieses Video gesehen haben“, sagt Shyx. Gerade die Kommentare so vieler junger Mädchen, die von ihren eigenen Erfahrungen berichtet hätten, überforderten sie. „Ich bin auch erst 21.“ Wie also mit dieser Verantwortung umgehen? Kayla Shyx hat sich entschieden, noch einmal mutig zu sein.

Keine Anzeige erstattet und dem Täter verziehen

In ihrem neuen Video spricht Shyx also über sexuelle Übergriffe – und den sexuellen Übergriff, den sie selbst mit 17 durch einen Freund erleben musste. Viele Frauen, so Shyx, hätten sich nun das erste Mal getraut, selbst über Vorfälle zu sprechen, anzuerkennen, dass ihnen etwas passiert sei. Und erklärt, dass es ihr einst selbst so ging. „Man muss so etwas nicht selbst erleben, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, warum Frauen erst so spät darüber reden, warum sie keine Anzeige erstatten.“ Sie selbst, erzählt Shyx, habe damals keine Anzeige erstattet und dem Täter sogar verziehen. Vor allem aber habe sie nicht anerkannt, dass sie Opfer sexueller Belästigung und Gewalt geworden sei. Erst Jahre später habe sie durch ein Interview zum Thema sexualisierte Gewalt verstanden, was ihr passiert sei.

Shyx zeigt mit ihrem Video zwei Dinge auf: Zum einen erfahren viele Frauen, besonders in jungem Alter, in irgendeiner Form sexualisierte Gewalt – und reden nicht darüber. Shyx beleuchtet, welche Mechanismen dahinterstehen: Dass junge Frauen zunächst häufig nicht begreifen, dass ihnen Unrecht widerfahren ist – oft weil der Täter ihnen suggeriert, alles sei normal. Dass junge Frauen den Täter und sein Verhalten zu rechtfertigen suchen. Dass junge Frauen sich selbst die Schuld für Erlebtes geben.

Viel mehr Frauen sind von sexualisierten Übergriffen betroffen

Diese Dinge passieren auch, weil sie in gängige Narrative passen: So werden Frauen nach wie vor auch von Beamten gefragt, was sie bei einem Übergriff anhatten – als wären nicht auch Frauen im Schlabberlook schon belästigt worden. Dass Frauen eine Mitschuld an Übergriffen haben, sich zu sexy oder flirty gegeben haben, ist nach wie vor eine weitverbreitete Annahme. Auch Shyx hat diese Vorurteile erlebt, erzählt sie. Drei Jahre nach dem Vorfall musste sie wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung in Traumatherapie.

Zum anderen zeigt Shyx, welche Dimensionen hinter der Causa Rammstein stehen. Zwar hat Musikproduzent Thomas Stein gerade erst behauptet, bei mutmaßlich zwölf Betroffenen und 300.000 Nichtbetroffenen müsse man die Relation betrachten (gerade so, als seien zwölf Frauenleben nichts wert). In Wahrheit aber sind viel mehr Frauen von sexualisierten Übergriffen betroffen als die mutmaßlichen Opfer in diesem bestimmten Fall.

Auf Instagram hat Shyx inzwischen bekannt gegeben, Post von den Anwälten von Till Lindemann bekommen zu haben. In ihrem neuen Video sagt sie noch mal deutlich, sie wisse, sie habe die Wahrheit gesagt – „ich würde alles so vor Gericht wiederholen“. Und sie bietet Frauen, die in Erwägung ziehen, Anzeige zu erstatten, ihre Hilfe an: „Ihr müsst da nicht allein durch.“