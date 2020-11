Katrin Bauerfeind : „Wir haben eine Männerquote“

Frau Bauerfeind, in der Comedyserie „Frau Jordan stellt gleich“ spielen Sie die Gleichstellungsbeauftragte einer Kleinstadt. In der neuen Staffel beschwert sich ein junger Mann darüber, dass eine Frau einen Job bekomme, obwohl sie keine Expertise habe. Sie antworten ihm: „Ja, aber das ist eine Frau.“ Glauben Sie, das erleben junge Männer heute wirklich?

Ich verstehe, worauf Sie hinauswollen. Aber in der Realität sehe ich andere Probleme: Kürzlich hat der Vorstand der Deutschen Bahn wegen der möglichen Einführung einer verbindlichen Frauenquote vor „erheblichen negativen Auswirkungen“ gewarnt. Wenn Frauen mitmachen, ist unser Unternehmen am Arsch: Das war die Botschaft. Unterschrieben hatte diesen Brief auch Ronald Pofalla, der den Bahn-Vorstandsjob als gescheiterter Politiker wohl vor allem deswegen bekommen hat, weil er mit dem ehemaligen Bahn-Chef befreundet war. Pofalla hat bei der Bahn zum Beispiel vorgeschlagen, dass verspätete Züge einfach umdrehen sollen, damit sie wenigstens auf dem Rückweg pünktlich sind. Da würde ich sagen: Macht euch um die Kompetenz von Frauen keine Sorgen.