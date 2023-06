Die Eltern der britischen Kronprinzessin Kate sind ihre Firma los. Das Onlineversandhaus für Partyartikel musste laut einer Meldung der „Daily Mail“ mit Schulden in Höhe von 2,6 Millionen Pfund (rund drei Millionen Euro) Konkurs anmelden und wurde dann weiterverkauft. „Party Pieces“ war 1987 von Kates Mutter Carole Middleton gegründet worden und entwickelte sich mit dem aufkommenden Internethandel zu einer lu­kra­tiven Firma.

Die Geschäftsidee sei „am Küchentisch geboren“ worden, erzählte die Familie einst, die in Berkshire westlich von London zu Hause ist. Kate Middleton wuchs dort in Bucklebury auf und besuchte wie ihre beiden Geschwister James und Pippa die angesehene Privatschule Marlborough College. Während ihre Mutter Carole, die aus einer Arbeiterfamilie stammt, sich um den Partyversand kümmerte, war ihr Vater Michael, aus wohlhabendem Haus, als Pilot und Flugleiter tätig.

Party Pieces wurde als Familienunternehmen geführt. Daher sind veröffentlichungspflichtige Angaben rar, Mitteilungen über Umsatz und Ge­winn gibt es nicht. Offenkundig aber scheint die Firma über viele Jahre hinweg ertragreich gewesen zu sein. Sie beschäftigte nach Zeitungsmeldungen bis zu 30 Mitarbeiter am Firmensitz in Berkshire, an dem sich auch das Auslieferungslager befindet. 2017 veröffentlichte die Firma eine Jubiläumsanzeige, die Carol Middleton in einem Schwarz-Weiß-Foto aus der Zeit der Firmengründung zeigt, umgeben von feiernden Mädchen und Jungen auf einem Kindergeburtstag. „Wir feiern 30 Jahre“, lautete die Unterschrift un­ter der Aufnahme.

Die Middletons nannten als Grund für den Konkurs ihres Unternehmens die Folgen der Covid-Pandemie, in der die sozialen Beschränkungen Feiern jeder Art unmöglich machten, und die Inflation, die Lebenshaltungskosten in Großbritannien noch stärker steigen lässt als in anderen westlichen Ländern. Es habe einen drastischen Umsatzrückgang und in der Folge Liquiditätsschwierigkeiten gegeben.

Laut „Daily Mail“ hatte die Firma einen Corona-Unterstützungskredit er­halten, von dem noch etwa 250.000 Euro zurückzuzahlen seien, außerdem habe das Unternehmen Steuerrückstände in Höhe von etwa 700.000 Euro. Manche Gläubiger hätten lange darauf vertraut, dass ein Unternehmen, das den Schwiegereltern des Prince of Wales gehört, trotz Zahlungsschwierigkeiten nicht in Konkurs geraten könne. Ein Lieferant für Helium zum Füllen von Partyballons, der Außenstände von etwa 25.000 Euro geltend mache, habe angegeben, er fühle sich von Middletons ge­täuscht; er habe der Schwiegermutter des künftigen Königs vertraut.

Zum Verkauf von Party Pieces heißt es, es sei ein Kaufpreis von umgerechnet rund 200.000 Euro an die Middletons geflossen – der größte Teil für restliche Lagerbestände, ein kleiner Teil für Büroausrüstung und das geistige Eigentum des Unternehmens. Der Käufer James Sinclair betreibt eine Party- und Event-Agentur, die auf Feiern für Kinder spezialisiert ist. Alle zwölf Angestellten werden übernommen.