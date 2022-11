Karnevalsbeginn in Köln : „Nur Spaß haben“, sagt ein Käfer

In Köln feiern Marienkäfer, Eisköniginnen und Geishas den Beginn der neuen Karnevalssession – und reisen dafür aus ganz Deutschland an.

Offiziell eröffnet: Am Kölner Heumarkt bricht am Freitag um 11.11 Uhr plötzlich Stimmung aus. Bild: Imago

Es ist der 11. 11., 11.11 Uhr, und die Reporterin hat’s nicht zum Heumarkt geschafft. Selbst schuld, was sitzt sie auch bis Viertel vor in irgendeiner Konferenz, nur um sich dann den pinkfarbenen Flamingoumhang umzuwerfen („Ach, du bist verkleidet!“, ruft eine Kollegin im Video-Call erleichtert ob des vermeintlichen Mode-Fauxpas in Ganzkörper-Pink), aufs Leihrad zu springen und in Richtung Innenstadt zu radeln.

Nur ist die Zülpicher Straße in diesem Jahr auch für Radfahrer gesperrt, und Umwege durchs Univiertel führen sie nur immer tiefer in den Karnevalssumpf aus Federn und Glitzer und lieblosen Ganzkörperanzügen, bis die Reporterin schließlich das Leihrad (ein buchstäblicher Narr, wer an solch einem Tag das eigene mitnimmt) über die Wiese vor der Mensa halb tragen, halb schieben muss, vorbei an Tausenden Studenten, die zumeist in wahllos zusammengewürfelten Outfits, die euphemistisch als Kostüm bezeichnet werden könnten, mit großen Plastikflaschen mit „Mische“ drin und zuweilen schon stierendem Blick dahinflanieren.

Gruppenkostüme wieder hoch im Kurs

Um 11.11 Uhr am 11. 11. 22 ist die Reporterin immerhin in einem Tunnel, da, wo die Bachemer in die Lindenstraße übergeht und wo heute Autos nur in Schritttempo fahren, weil Vorübergehende die Scheiben mit ihrer Mische bespritzen. Im Tunnel dann Riesentheater, Gebrüll, Gekreisch und: Lebensfreude.

11.25, Heumarkt. Geschafft – und hoffentlich nicht viel verpasst. Gruppenkostüme sind in diesem Jahr mal wieder hoch im Kurs, eine Gruppe Damen etwa geht als Marienkäfer. „Wir kommen aus Freiburg! Und haben uns gefreut, mal wieder nach Köln zu kommen. Einfach Spaß haben!“, sagt ein Käfer. Drei junge Frauen, die als Rentier Rudolf gehen, kommen aus München. „Die letzten Jahre sind wir nicht gekommen, wegen Corona und weil es uns dafür zu weit war.“ Jetzt sind sie wieder dabei, 570 Kilometer gefahren, um Kölsch zu trinken „und einfach eine gute Zeit zu haben“. Auf zur nächsten Gruppe, vier Elsa-Eisköniginnen. „Ich bin XXL-sa“, sagt die Größte. Ihre Kostüme haben sie selbst gebastelt, „das hat nicht mal fünf Stunden gedauert“, sagt eine kleinere Elsa. Auch sie sind extra angereist, aus Aschaffenburg. Dann wollen sie, vollkommen unkölsch, erst mal den Presseausweis der Reporterin sehen – und fragen, beruhigt, weil alles seriös, nach Tipps für den Tag. Sie werden in die Südstadt geschickt.

Alles schön und gut, aber wo sind die Kölner? Eine Gruppe von mindestens 20 Männern, jung und alt, sieht viel­versprechend aus. Sie tragen schöne jecke Hüte und Uniformen – und stellen sich als ein Karnevalsverein aus Holland heraus. „De Ezels“, auf ihren Hüten ist ein hübscher kleiner Esel abgebildet, kommen aus Gassel. Am Ende schenken sie der Reporterin im Flamingokostüm einen kleinen silbernen Esel zum Anstecken. ­Ih-ah-alaaf!

Weiter geht’s, immer auf der Suche nach Kölnern. Eine Gruppe Männer hat sich als Geishas verkleidet. „Where are you from?“ – „China, Dear.“ Sie kommen, stellt sich heraus, dann aber doch nur aus Freiburg. Ist denn ihr Kostüm noch politisch korrekt, will der politisch fast schon über­korrekte Flamingo wissen. „Darum soll es heute nicht gehen“, sagt eine Geisha. Sie lassen sich gern knipsen und wünschen dem Flamingo alles Gute. „Bewahr dir dieses schöne Lächeln! Das ist das Wichtigste im Leben!“

Abseits des Trubels dann endlich: eine Kölnerin! Eine echte oder auch: ein escht kölsches Mädel! „Ich lebe für den Karneval, mit und durch den Karneval“, sagt sie und betont im kölschen Singsang, dass das Herz gleich mitsingt. „Das fängt schon an mit dem Kostümnähen, das mach ich für sechs Leute.“ Die letzten zwei Jahre waren schlimm, sagt sie, ganz schlimm. „Endlich kann ich wieder! Endlich!“ Sie vermisst aber, genau wie der Flamingo, die Kölner an diesem Tag. „Eben kam eine Schweizerin, die sah ganz toll aus im schicken Theaterkostüm. Und die meinte: Hier sollte es doch Programm geben! Da hab ich gesagt: Mädchen! Geh an die Bühne! Da stehen die Paveier – das ist Programm! Hier gibt’s heute keine Oper.“ Wie heißt das kölsche Mädel eigentlich? „In Köln heißen wir alle Marie. Das ist mein dritter Name; und der reicht für heute.“ 72 Jahre alt ist Marie, sie wartet noch auf ihre Freundin – und dann wollen sie rüber ins Sion. „Das ist ein ­kölsche Laden!“

Dazu dann noch das Wetter! Die Sonne glitzert drüben auf dem Rhein, der Himmel ist hellblau, es ist viel zu klar für das unaufgeräumte Karnevals-Köln. Ein paar Männer haben eine pumpende Anlage mitgebracht, es läuft ein Lied über Menschen mit wunderschönen Hupen, die an Autos erinnern. Und im Altstadtkiosk um die Ecke ist der bestgelaunte Kioskmann der Welt anzutreffen. Ist sein Kostüm Kioskverkäufer? „Ganz genau“, ruft er strahlend. Gut getroffen. „Du aber auch, du Flamingo! Da kann ich nur sagen: Du bist auf jeden Fall im Recall!“