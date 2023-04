Sobald der aufgeschüttete Hügel in seinem Dorf am Horizont auftaucht, sieht Ruben Enaje sich vor seinem inneren Auge selbst am Kreuz hängen. An Händen und Füßen fühlt er die Stahlnägel in seinem Fleisch. Er spürt, wie seine Arme in die Tücher drücken, mit denen er am Kreuz fest­gebunden ist, und die Füße auf die kleine Plattform. Und in seinem Kopf hört er wieder das Raunen des Publikums.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Schon 33 Mal hat er sich in seinem Heimatort ans Kreuz nageln lassen. Jahr für Jahr, seit bald 40 Jahren, immer am Karfreitag. Nur in den vergangenen drei Jahren hatten die philippinischen Behörden die Kreuzigung untersagt. Sie fürchteten, dass sich die Menschen im dichten Gedränge der Zuschauer mit dem Coronavirus anstecken könnten. Für Ruben Enaje war es immer wieder eine Enttäuschung.