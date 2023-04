Sobald der aufgeschüttete Hügel in seinem Dorf am Horizont auftaucht, sieht Ruben Enaje sich vor seinem inneren Auge selbst am Kreuz hängen. An Händen und Füßen fühlt er die Stahlnägel in seinem Fleisch. Er spürt, wie seine Arme in die Tücher drücken, mit denen er am Kreuz fest­gebunden ist, und die Füße auf die kleine Plattform. Und in seinem Kopf hört er wieder das Raunen des Publikums.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Schon 33 Mal hat er sich in seinem Heimatort ans Kreuz nageln lassen. Jahr für Jahr, seit bald 40 Jahren, immer am Karfreitag. Nur in den vergangenen drei Jahren hatten die philippinischen Behörden die Kreuzigung untersagt. Sie fürchteten, dass sich die Menschen im dichten Gedränge der Zuschauer mit dem Coronavirus anstecken könnten. Für Ruben Enaje war es immer wieder eine Enttäuschung.

Am Freitag darf er sich wieder annageln lassen. Auf dem Hügel ragen schon Tage vorher drei Holzkreuze in die Höhe. Einige Kinder spielen Fangen, eine Familie posiert für Fotos. Enaje läuft langsam die Rampe zu dem Hügel hinauf. „Ich fühle mich schwach, langsam kommt das Gefühl des Schmerzes hoch“, sagt er. Am Karfreitag wird er den Weg vom Dorf auf den Hügel ablaufen, ein 37 Kilogramm schweres Holzkreuz auf der Schulter.

„Wenn ich das Kreuz trage, verstehe ich das Leiden Christi“

Fast zwei Kilometer wird Enaje als Jesus-Darsteller, als „Kristo“, das Kreuz im Verlauf der Passionsspiele seines Heimatorts Cutud auf den Hügel schleppen. Der Weg dauert etwa eine Stunde. „Wenn ich das Kreuz trage, verstehe ich den Schmerz und das Leiden Christi auf dem Weg zur Kreuzigung“, sagt er. „Und immer, wenn ich aufgeben möchte, spüre ich etwas von dem, was er gefühlt hat.“

Auf dem Hügel rüttelt Ruben mit den Händen an dem Mechanismus, an dem das Kreuz am Boden befestigt ist. Dadurch lässt es sich hinauf- und herunterklappen. An dem mittleren Kreuz wird er hängen, an den beiden anderen Kreuzen zwei Darsteller, die sich nicht annageln, sondern allein mit Tüchern anbinden lassen. An dem mittleren Kreuz werden sich in diesem Jahr außerdem vier weitere Personen ihre Handteller von echten Nägeln durchbohren lassen.

Enaje verzieht keine Miene, wenn er von seiner Kreuzigung spricht. Der Zweiundsechzigjährige hat einen schmalen Körper und tiefe Furchen im Gesicht. Die schwarz gefärbten Haare sind zum Zopf gebunden, Kinn und Oberlippe ziert ein graues Bärtchen. Wäre er nicht Jesus-Darsteller, man würde ihn für einen Altrocker halten: The Grateful Dead, Filipino-Version. Schon vor einem Jahr hatte sich Enaje ein neues Kreuz gebaut. Denn neben­beruflich ist er Tischler. Früher war einmal ein Kreuz auseinandergebrochen. Enaje sah den Boden auf sich zukommen. Doch die Helfer konnten ihn noch auffangen.

Mindestens 20.000 Menschen erwartet Alan Navarro, der Regisseur der berühmten Passionsspiele von Cutud, der Enaje am Palmsonntag zu den Kreuzen begleitet hat. Enaje ist irritiert wegen der vielen Schaulustigen, die auf dem Weg Fotos machen, neben ihm posieren und das Kreuz anfassen wollen. „Sie drängeln, schubsen, machen Fotos. An ihren Gesichtern sehe ich, dass sie nur das Spektakel sehen wollen. Sie sind nicht dort, um zu beten und Buße zu tun.“

Früher blickte er während des Rituals noch hinüber, wie die Nägel in sein Fleisch drangen

Wenn er sich dann auf das Kreuz legt, spricht er das Vaterunser. Danach richtet er sich an den Herrn: „Mein Gott, bitte bewahre meine Gesundheit und die meiner Familie.“ Sein Gebet beendet er mit dem Wunsch nach Frieden. Danach fragen zwei Helfer, die schon die Nägel und ihre Hämmer in den Händen halten, ob er so weit sei. „Ich bin bereit“, sagt er dann. „Mein Schutz liegt in euren Händen.“ Früher blickte Ruben während des Rituals noch hinüber, wie die Nägel durch das Fleisch drangen. Es war, als würden sie einer anderen Person gehören. Heute schaut er nicht mehr hin.

Die silbrig glänzenden Nägel mit breitem Kopf, fast acht Zentimeter lang, sind aus Edelstahl. Enaje hat auch sie selbst hergestellt. Die Helfer schlagen sie durch die Handfläche, wo sie keine Knochen treffen können. Ruben zeigt die Verdickung an einer seiner Hände. Ein paar Nerven sind zerstört, er fühlt nichts mehr an dieser Stelle.