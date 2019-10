Nachruf auf Karel Gott : Die Stimme des Prager Frühlings

Das Lied von der „Biene Maja“ wurde zum Ohrwurm. Doch Karel Gott konnte so viel mehr. 1968 lieferte der Sänger den Soundtrack zum neuen Lebensgefühl in seiner tschechischen Heimat.

Die Geschichte von Karel Gott begann in den sechziger Jahren. Die Tschechoslowaken hatten genug vom Sozialismus und der Planwirtschaft. Sie lechzten nach allem, was aus dem Westen kam. Und die Musik brachte ihnen zumindest eine Illusion von Freiheit. „Die Lieder aus dem Westen klangen so anders als unsere eigenen, in denen immer die Angst vor den Ideologen mitschwang“, erinnerte sich Karl Gott.

Der Sänger war damals gerade 20 Jahre alt geworden. Offiziell war er als Elektriker tätig, aber eigentlich fühlte er sich als Rock’n Roller. Er veränderte sich äußerlich so, wie er es von den Plattencovern aus dem Westen kannte: lange Haare, mächtige Koteletten, Schlaghosen und weit geöffnete Hemden. Seinen ersten Auftritt hatte er bei einem Talentwettbewerb. Danach sang er sich von der Provinz in Pilsen – wo er geboren ist – bis in die Hauptstadt Prag. Das Publikum liebte seine Stimme, und Karel intonierte, was seine Leute hören wollten: Sinatra, Elvis, die Beatles.

Die Originalversionen konnte damals niemand kaufen; es gab sie höchsten auf dem Schwarzmarkt und da kosteten sie locker den Wochenlohn eines Fabrikarbeiters. Es ist, als habe Karel Gott in diesen Monaten des Prager Frühlings die Popularität für ein ganzes Leben erfahren. In einem Café am Wenzelsplatz erstarrten die Kellner vor Ehrfurcht, wenn er die Terrasse betrat. Die Gäste ringsum applaudieren. Sogar die ausländischen Touristen klatschten, denn Karl Gott ist auch der Star ihrer Jugendjahre. Längst waren Musikproduzenten aus dem Westen auf die „Goldene Stimme“ aus der Tschechoslowakei aufmerksam geworden. „Weißt du wohin“ war seine erste deutschsprachige Platte. Der Rest ist Geschichte: Auftritte in Las Vegas, eine Europatournee und eine Personality-Show im ZDF, „Der Goldene Löwe“ von Radio Luxemburg. In Frankfurt eröffnete er mit einem Potpourri deutscher Weihnachtslieder den traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg.

Zwischen den Welten

Zähneknirschend statteten die kommunistischen Machthaber den inzwischen international beliebten Künstler mit einem dauerhaften Visum aus, das ihm erlaubte, zwischen den politischen Welten zu pendeln. „Damit gehörte ich zu den wenigen privilegierten Menschen im Ostblock“, erinnerte sich Karel Gott. „Ich hatte gewissermaßen Diplomatenstatus.“ Mit seinem schnittigen BMW rauschte er in wenigen Stunden von seiner Wohnung in München in das Jugendstilhaus im Prager Stadtteil Barandov, wo er mit seinem Vater wohnte. Der alte Herr kochte regelmäßig die Lieblingsspeise seines Sohnes: Böhmischen Schweinebraten mit Sauerkraut und Semmelknödeln.

Inzwischen waren die Jahre ins Land gegangen. Viele seiner Freunde sind tot, unter ihnen der ehemalige Staatspräsident Vaclav Havel, ein Freund, den Karel Gott bereits als Dissident kannte. Gott wohnte noch immer in der schmucken Villa, ein begehrter Junggeselle der Prager Gesellschaft. Dabei sollte es nicht bleiben. Vor fünfzehn Jahren heiratete er die um Jahrzehnte jüngere Ivana in Las Vegas. Das Paar bekam zwei Töchter: Charlotte (13) und Nelly (11). Aus früheren Beziehungen ist Karel Gott der Vater von Dominika (45) und Lucie (30). Mit ihnen und zahlreichen Freunden feierte der Mann mit der samtenen Stimme noch im Juni seinen 80. Geburtstag in seinem Sommerhaus in den böhmischen Wäldern. Geschenke wollte er keine. Karel Gott war damals bereits an Leukämie erkrankt, das Sprechen fiel ihm schwer. Ein Lied freilich wollte er immer wieder hören, die heimliche Hymne seiner Nation: „Die Moldau“ des tschechischen Komponisten Bedřich Smetana aus dem Zyklus „Mein Vaterland“. Gott hatte das Lied einst an einem Sommerabend in einem Prager Park vor tausenden von Menschen gesungen. Am 1. Oktober starb er im Kreis seiner Familie in seinem Haus hoch über den Dächern von Prag.