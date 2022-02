Kanye West gegen Pete Davidson : „Du wirst meine Kinder nie kennenlernen“

Damit hat Pete Davidson wohl nicht gerechnet. Der amerikanische Comedian und Kim Kardashians neuer Freund fand sich am Wochenende auf der Instagram-Seite ihres getrennt lebenden Ehemanns Kanye West wieder – mit heruntergelassener Hose. „Du wirst meine Kinder nie kennenlernen“, schrieb der Rapper unter das Foto.

Der Post war nur einer unter vielen, den West in Richtung Davidson abfeuerte. West beschimpfte den New Yorker als „Arschloch“ und mokierte sich über eines seiner vielen Tattoos, das die frühere First Lady und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, zeigte. „Ich frage mich, ob Instagram meine Seite schließt, weil ich es wage, Clintons früheren Liebhaber niederzumachen“, ließ der Rapper seinen Gedanken freien Lauf und schwadronierte über dunkle Mächte, die Medien und Wahlen beeinflussten.

Wie die durch West veröffentlichten privaten Textnachrichten von Davidson zeigten, hatte Kardashians neuer Partner zuvor versucht, die Wogen zu glätten. Fast freundschaftlich versicherte der Achtundzwanzigjährige, sich nicht in die Beziehung des einstigen Glamourpaares zu dessen Kindern North, Chicago, Saint und Psalm einzumischen: „Das ist ein Versprechen. Ich hoffe, dass ich sie eines Tages treffen kann und dass wir alle Freunde werden.“

West leidet unter bipolaren Störungen. In Titeln wie „FML“ und „I Feel Like That“ hatte er sich in der Vergangenheit zu Angstattacken und Paranoia bekannt. Vor fünf Jahren ließ er sich nach einem Zusammenbruch in der Psychiatrie behandeln.

Trennung vor einem Jahr

Nach sieben Ehejahren trennte sich Kardashian Anfang 2021 von West und reichte die Scheidung ein. „Ich habe lange das gemacht, was andere glücklich machte. In den vergangenen zwei Jahren habe ich beschlossen, mich selbst glücklich zu machen“, sagte Kardashian der „Vogue“. Ihre Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren verbrachten den Corona-Lockdown bei der Einundvierzigjährigen im kalifornischen Hidden Hills, während sich West auf seine Ranch in Wyoming zurückzog.

Kardashians Romanze mit Davidson begann im vergangenen Oktober, als sie einen Gastauftritt in der Comedyshow „Saturday Night Live“ absolvierte. Der Comedian gilt als Frauenschwarm. Zu seinen früheren Begleiterinnen gehören Kate Beckinsale, Margaret Qualley und die „Bridgerton“-Darstellerin Phoebe Dynevor. Mit Ariana Grande verlobte er sich 2018, trennte sich aber nach wenigen Monaten wieder von ihr. Die Romanze mit Kardashian währt im Vergleich eher lang. Seit Monaten fotografieren Paparazzi das Paar regelmäßig in New York und Los Angeles, aber auch bei Urlauben auf den Bahamas und in Palm Springs.

West macht Kardashian immer wieder Vorwürfe

West macht derweil keinen Hehl daraus, Kardashian zurückgewinnen zu wollen. Er habe Fehler gemacht, hoffe aber auf Gott. Unter die Posts mischen sich immer wieder Vorwürfe gegen die frühere Realitydarstellerin. Vor einigen Wochen beschuldigte er Kim Kardashian, ihn nicht zur Geburtstagsfeier der vier Jahre alten Chicago eingeladen zu haben.

Anschließend warf West ihr vor, die acht Jahre alte North ohne sein Einverständnis bei TikTok vorzuführen. Am Wochenende, zwischen einem seiner Gottesdienste und dem Besuch des Super Bowl, machte er Davidson, bei ihm schlicht „Skete“, für die Spannungen verantwortlich. „An alle Verheirateten da draußen: Haltet eure Partner fest und lasst sie wissen, wie sehr ihr sie liebt. Denn in jeder dunklen Gasse lauert ein Skete, der eure Familie zerstören will und in seiner Calvin-Klein-Unterwäsche um eure Kinder herumspaziert.“

Am Wochenende wurde der Sänger gleich zum zweiten Mal verlassen. Die Schauspielerin Julia Fox, seit Silvester seine Begleiterin, sagte sich wieder von ihm los. Der Wunsch des Rappers bei Instagram, den Super Bowl am liebsten mit seiner Ehefrau zu besuchen, hätte wohl auch die treueste Freundin vertrieben.