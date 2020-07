Aktualisiert am

Erklärung steht aber noch aus : Kanye West meldet Partei für Wahl an

Will kandidieren: Rapper Kanye West Bild: AP

Allen Unkenrufen zum Trotz hat Kanye West die Hoffnung auf das Weiße Haus noch nicht aufgegeben. Der Rapper meldete sich am Mittwoch bei der Bundeswahlkommission (FEC), um das Wahlkomitee seiner Partei BDY (kurz für Birthday Party) anzumelden. Der zweite und entscheidende Schritt in Richtung Washington, die Erklärung der Kandidatur bei der FEC, steht aber weiter aus.

West hatte vor knapp zwei Wochen erklärt, die Nachfolge von Donald Trump antreten zu wollen. Ehefrau und potentielle First Lady Kim Kardashian verwies inzwischen auf eine bipolare Episode des Dreiundvierzigjährigen. Als mögliche Vizepräsidentin stellte der Rapper dennoch die Psychologin Michelle Tidball aus Wyoming vor.

Wie das Internetportal TMZ meldete, schaffte West es am Mittwoch bereits auf den Stimmzettel von Oklahoma. Selbst wenn der Rapper in weiteren Bundesstaaten aufgestellt wird, sind die Chancen für den Umzug in das Weiße Haus aber eher gering. Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Redfield & Wilton Strategies müsste sich West mit etwa zwei Prozent der Stimmen zufriedengeben.