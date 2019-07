In Kalifornien : Protest nach Verschärfung des Waffengesetzes

Waffen im Angebot: Das Sturmgewehr AR-15 bietet dieses Geschäft in Utah vergünstigt und für fast jedermann an, obwohl mit dem Modell mehrere Anschläge auf Schulen verübt wurden. Bild: AFP

In Kalifornien regt sich nach einer Verschärfung der Waffengesetze Widerstand. Schützenvereine sowie Interessenverbände wie Firearms Policy Coalition und Calguns Foundation reichten am Montag Klage vor einem Bundesgericht in San Diego ein, nachdem der Bundesstaat das Alter für den Kauf von Langwaffen heraufgesetzt hatte. Seit Januar beträgt das Mindestalter für den Erwerb von Gewehren und Flinten 21 Jahre. Zuvor durften in Kalifornien wie in den meisten anderen amerikanischen Bundesstaaten schon Achtzehnjährige sogenannte Long guns kaufen.

„Mit dem 18.Geburtstag ist jeder Mensch vor dem Gesetz volljährig. Allen gesetzestreuen Erwachsenen stehen grundsätzliche Rechte zu. Dazu gehört auch der zweite Zusatzartikel der Verfassung, der das Tragen von Waffen für alle rechtmäßigen Zwecke garantiert, nicht nur für Jagd und Sport“, begründete John Dillon, der Rechtsanwalt der Waffenliebhaber, die Klage. Der demokratische Senator Anthony Portantino hatte im vergangenen Jahr einen Gesetzentwurf zur Erhöhung des Mindestalters für Waffenkäufe vorgelegt. Er berief sich auf den Anschlag auf die Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland (Florida), bei dem ein 19 Jahre alter früherer Schüler im Februar 2018 mit einem halbautomatischen Gewehr 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen hatte.

Nach sogenannten School Shootings werden in den Vereinigten Staaten regelmäßig Forderungen nach strikteren Waffengesetzen laut. Nach einer Untersuchung der Website Statista.com begingen Fünfzehn- bis Siebzehnjährige in den vergangenen 50 Jahren die meisten Anschläge auf Schulen. Zu ihnen zählte auch der 17 Jahre alte Dylan Klebold, der mit dem ein Jahr älteren Eric Harris im April 1999 an der Columbine High School in Colorado 13 Personen tötete. Klebold und Harris trugen mehrere Gewehre bei sich, die sie mit Hilfe von Freunden erworben hatten.

Die nun klagenden Schützenvereine und Interessenverbände sehen in der Gesetzesverschärfung vor allem eine Beschneidung des zweiten Zusatzartikels, der für alle Amerikaner gelte. Jeder Erwachsene, der nicht wegen einer Straftat verurteilt oder psychisch krank sei, würde von der Verfassung geschützt. „Der zweite Zusatzartikel ist ebenso wenig ein zweitklassiges Recht wie Erwachsene über 18 und unter 21 zweitklassige Menschen sind“, sagte Brandon Combs, der Vorsitzende der Firearms Policy Coalition.