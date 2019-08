Julianne Moore im Gespräch : „Für mich gehört Nacktheit in meinen Filmen dazu“

Ikone des Arthouse-Dramas

Julianne Moore ist seit Donnerstag im Kinofilm „Gloria – Das Leben wartet nicht“ (Regie: Sebastián Lelio) in der Titelrolle zu sehen. Die heute 58 Jahre alten amerikanische Schauspielerin wuchs zum Teil in Deutschland auf, da ihr Vater Militärrichter auf verschiedenen Stützpunkten der Vereinigten Staaten war. Ihren Abschluss erwarb Moore 1979 an der American High School in Frankfurt. Anschließend studierte sie in Boston Schauspiel. Sie gilt als Ikone des Arthouse-Dramas, die regelmäßig Ausflüge ins Genre des Popcorn-Kinos unternimmt. So spielte sie in „Boogie Nights“ und „Magnolia“ ebenso mit wie in „Tribute von Panem“. Für „Still Alice“ wurde sie 2015 mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Moore lebt in zweiter Ehe mit dem Regisseur Bart Freundlich in New York. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter. Unser Autor traf Moore in London und Cannes. (palo.)