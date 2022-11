„Hey Jude“ : Julian Lennon trifft Paul McCartney auf dem Flughafen

Aktualisiert am

Der Sohn von John Lennon postet ein Foto von sich mit Paul McCartney am Flughafen Heathrow. Der hat einst einen Welthit für Julian geschrieben.

Lennon trifft McCartney. Was nach 1957 klingt, kann auch 2022 noch passieren, wie ein Instagram-Post von Julian Lennon beweist: „Es ist großartig, wen man so in einer Flughafen-Lounge treffen kann. Es ist niemand anderes als Onkel Paul“, schrieb Julian Lennon, der Sohn John Lennons aus dessen erster Ehe mit Cynthia Powell.

Dazu postete Lennon ein Foto von sich mit Sir Paul McCartney am Flughafen Heathrow und ein Bild von McCartney, der auf Lennons neuestes Album „Jude“ zeigt.

Paul McCartney hatte seinen Welthit „Hey Jude“ einst für Julian geschrieben, um ihn nach der Trennung seiner Eltern aufzuheitern. Ursprünglich hatte McCartney „Hey Jules“ gesungen, den Namen aber vor der Veröffentlichung geändert. Er sei „dankbar“, schrieb Lennon nun auf Instagram zu den neuesten Bildern.

Kommentiert wurde das Bild unter anderen von Sean Ono Lennon, Julian Lennons Halbbruder und Sohn von John Lennon und Yoko Ono, der drei Herzchen-Emojis unter dem Post hinterließ. Auch Mary McCartney, Tochter von Paul McCartney, kommentierte das Bild. „Das macht mich glücklich“, schrieb sie.