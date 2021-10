Jugendwort des Jahres : „Scham kann befreiend sein“

Was sagt das Jugendwort des Jahres über eine Generation aus, die sich täglich in den sozialen Medien präsentiert? Wir haben eine Expertin befragt.

Frau Schneider, Sie haben gerade ein Buch zum Thema Scham veröffentlicht. Überrascht es Sie, dass ausgerechnet cringe – also fremdschämen – das Jugendwort des Jahres geworden ist?

Eigentlich nicht. Scham ist ein omnipräsentes Gefühl und gleichzeitig ex­trem untererforscht. Nicht im wissenschaftlichen Sinne, aber in der Auseinandersetzung im eigenen Leben. Wir machen jeden Tag Schamerfahrungen, haben aber kaum Worte dafür. In den sozialen Medien beispielsweise erleben wir täglich die Unkontrollierbarkeit unserer Selbstrepräsentation. Für mich ist cringe aber auch ein Wort der Fridays-for-Future-Generation, eine Art Kommentar auf einen Generationenkonflikt. In meiner Wahrnehmung gibt es eine große Lücke zwischen dem, was jüngere und ältere Generationen als ethisch richtig und notwendig betrachten, nicht nur in Bezug auf die Klimakatastrophe. Auf die fast notwendigerweise unsensiblen Aussagen der Gegenseite reagiert man dann mit Fremdscham.