Schauspieler Ilyes Moutaoukkil : Der etwas andere Tim von TKKG

Tim weiß immer, was zu tun ist, er sagt Mädchen, wo es langgeht, und macht Witze über seinen Kumpel, der zu viel Schokolade isst. Fast jeder, der in den achtziger und neunziger Jahren aufgewachsen ist und in seinem holzvertäfelten Kinderzimmer unter dem Dach die Kassetten wechselte, kennt Tim und seine Freunde Karl, Klößchen und Gaby, kurz „TKKG“ genannt, eine der erfolgreichsten deutschen Jugendbuchreihen. Vor vierzig Jahren hat sich keiner etwas dabei gedacht, dass Tim ein Angeber ist, so war das halt mit Anführern. Aber heute?

Die moderne Version von Tim versinkt an diesem Mittag in den roten Ledersitzbänken des Café Einstein an der Berliner Kurfürstenstraße und bestellt eine Cola. Ilyes Moutaoukkil ist 14 Jahre alt, in Berlin aufgewachsen, trägt eine Zahnspange, die Baseballkappe nach hinten und hat seine Mutter mitgebracht. Er ist einer der Hauptdarsteller des Films „TKKG – Jede Legende hat ihren Anfang“, der ab Donnerstag in den Kinos zu sehen ist.

Als Ilyes 2004 auf die Welt kam, war die Jugendbuchreihe „TKKG“ schon ein Klassiker und Kinder unterteilt in diejenigen, die „TKKG“ oder die „Die drei ???“ mochten – das Stones-versus-Beatles-Phänomen in der Kinderliteratur. Die Bücher von „TKKG“, 1979 von Rolf Kalmuczak unter dem Pseudonym Stefan Wolf erfunden, haben sich 14 Millionen Mal und die Kassetten und CDs 33 Millionen Mal verkauft. Manch ein Fan, der sich als Erwachsener die Hörspiele wieder vornahm, fand sie aus der Zeit gefallen, auch wenn neuere Fassungen leicht modernisiert wurden, indem die Kinder zum Beispiel schon Handys haben.

Ilyes wuchs völlig unbeeinflusst davon auf. „Ich war der Einzige am Set, der ,TKKG‘ vorher nicht kannte“, sagt er fröhlich im Interview. Zum Casting war er durch Zufall gekommen, weil seine Mutter über eine Freundin gehört hatte, dass man seit Monaten Kinder für einen Abenteuerfilm caste. Ilyes kam, spielte und hatte die Rolle, seine erste als Hauptdarsteller.

Zwei Stunden Schule?

Dann kamen 40 Tage Ausnahmezustand, die er so beschreibt: „Du stehst um sechs Uhr auf, machst dich fertig, fährst zum Dreh, arbeitest sechs, sieben, mit Genehmigung auch mal acht Stunden lang, gehst dann nach Hause, machst zwei Stunden Schule und musst dann noch den Text für den nächsten Tag lernen, dann wieder schlafen.“

Zwei Stunden Schule? Tatsächlich, weil die Dreharbeiten in der Schulzeit stattfanden, war er zwar beurlaubt, musste aber abends mit den Lehrern skypen, um das Verpasste nachzuholen. „Das hat mich schon Überwindung gekostet, sich dann noch hinzusetzen und zwei Stunden Mathe zu machen“, gibt er zu und ergänzt dann schnell, als solle ja kein falscher Eindruck entstehen: „Es hat alles trotzdem großen Spaß gemacht.“

Ilyes ist mit 14 Jahren schon ein Profi. Zum Film kam er mit vier Jahren, das war 2009. Damals war sein acht Jahre älterer Bruder Emilio, der später als Tarik in den „Bibi & Tina“-Verfilmungen bekannt werden sollte, für die Rolle des jungen Rappers Bushido in „Die Zeiten ändern dich“ engagiert worden. Die Produzenten suchten noch jemanden für die Rolle des Bushido als Kleinkind. „Sie haben doch noch einen kleinen Sohn?“, wurde Ilyes’ Mutter Meryem Moutaoukkil gefragt. Den aber hielt die Mutter für wenig geeignet. „Ihn hat die Kamera nie interessiert, jedenfalls nicht so wie seinen Bruder. Er hat damals bei Hertha gespielt. Und ich dachte: Okay, der wird ein Fußballer“, erzählt sie beim Interview. „Er muss fast nichts machen“, hieß es dann. Also probierten sie es aus.