Tod von Jürgen Schadeberg : Der Fotograf, der die Apartheid dokumentierte

Die Kraft seiner Bilder ist ungebrochen. Niemand hat die Fotogeschichte Südafrikas stärker geprägt. Jürgen Schadeberg, der in jungen Jahren aus Deutschland auswanderte, wurde zum Mentor zweier Generationen schwarzer Fotografen. Er war schon in Townships zu Hause, als sich kaum ein Weißer für das Leben dort interessierte. Damit half er dem schwarzen Südafrika, sich nicht nur äußerlich zu befreien – sondern durch die Besinnung auf die eigenen Wurzeln wieder Würde zu erlangen. Seine Bilder spiegeln den Widerstandswillen gegen die Apartheid und zugleich Lebensfreude.

Nelson Mandela schaut 1994 in sich gekehrt durch Gitterstäbe aus der Zelle, in der er auf Robben Island vor Kapstadt inhaftiert war: Die Photographer’s Gallery in London wählte dieses Foto zu einem der eindrucksvollsten Bilder des vergangenen Jahrhunderts. Schadeberg hatte Mandela schon ein halbes Jahrhundert zuvor in seiner Anwaltskanzlei in Johannesburg fotografiert, lange bevor er zum bewunderten Staatsmann wurde.

Zufällig zur Fotografie gefunden

Die gleiche Weitsicht zeigte er, als er die Größen des südafrikanischen Jazz aufnahm, als noch kaum jemand diese Zwanzigjährigen kannte – und dann ein halbes Jahrhundert später wieder. Schadeberg fing die Atmosphäre jener Jahre ein, für viele bis heute ein Höhepunkt schwarzer städtischer Kultur. Der junge Berliner war unbefangen, vorurteilsfrei, listig, leidenschaftlich. Stimmung interessierte ihn, nicht die Tagespolitik, Kraft und Energie, nicht das Elend oder das vermeintliche Idyll.

Andere Weiße trauten sich gar nicht in die Kneipen der Townships. Musik, Tanz, Nachtleben waren Schadebergs Welt, mehr als Polizei, Unterdrückung, Ausbeutung. Soweto war in den fünfziger Jahren die Stadt des Jazz und der Freigeister, aber auch rivalisierender Gangsterbanden. Schadeberg übersah Unterdrückung und Elend nicht. Er hielt auch Gewalt, Vertreibung, Armut und Bandenkriege fest. Weil er auf der Seite der Benachteiligten und Entrechteten war, wurde er geschmäht und gleich mehrmals festgenommen.

Es dürfte nur noch wenige Menschen geben – zumal Weiße –, die 1951 schon auf dem Parteitag des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) in Bloemfontein herumschwirrten – und ebenso 40 Jahre später, nachdem nach 30 Jahren das ANC-Verbot aufgehoben worden war. Auf jenem Parteikongress war Nelson Mandela der gefeierte Weltstar, der immer loyal blieb und auch Schadeberg nicht vergessen hatte. Sie trafen sich privat und plauderten über die „goldene“ Zeit Sophiatowns, des Zentrums der südafrikanischen Jazzmusik.

Zuletzt lebte er wieder in Europa, nach Berlin und Frankreich in Spanien. Lange schien er wenig beachtet. In den vergangenen Jahren aber wurden seine Fotos in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover und Würzburg ausgestellt, nun auch in Spanien und bald in Paris. Mit seiner Frau, der Kunsthistorikerin Claudia Schadeberg, veröffentlichte er zahlreiche Fotobände und produzierte Dokumentarfilme; ein umfassender Werkkatalog gewann mehrere Preise. Dabei hatte der Sohn einer Schauspielerin zur Fotografie eher zufällig gefunden, und gewiss nicht als politischer Aktivist, der er nie war. Sondern über „seine“ Musik – den Jazz.

In Berlin hatte er sein Fach erlernt. Als Zwölfjähriger nahm er sein erstes Foto in einem Luftschutzkeller auf. Oft kam er auf dieses Erlebnis Mitten im Zweiten Weltkriegs zurück. Inmitten der Bedrängnis spürte er eine Aufbruchstimmung. Am Samstag ist Jürgen Schadeberg, wie seine Frau mitteilte, die Hüterin seines Fotoarchivs, nach langer Krankheit im Alter von 89 Jahren in Spanien gestorben.