Mehr als ein Jahr war der alte spanische König nicht mehr zu Hause. Am Mittwoch landete Juan Carlos I. am Mittag in Vigo in Nordwesten des Landes, wie schon bei seinem vergangenen Besuch im Mai vor einem Jahr. Damals machte er nach einem verlängerten Wochenende bei seinen Segelfreunden in Sanxenxo noch einen kurzen Abstecher zu seiner Familie nach Madrid. Dieses Mal kommt der emeritierte Monarch nur zum Segeln nach Galicien, wo sein Segelboot „Bribón“ am Wochenende an einer Regatta teilnimmt.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Juan Carlos will sich auch selbst ans Steuerruder setzen, um für die Verteidigung des Weltmeistertitels im Sommer zu trainieren. Er wäre gerne schon früher und länger nach Sanxenxo gekommen. Aber das Aufsehen, das seine erste Rückkehr im Mai 2022 erregte, und ausbleibende Selbstkritik waren laut Presseberichten im Königshaus wie in der spanischen Regierung auf Missfallen gestoßen.

Mit seiner Reise war das Königshaus auch dieses Mal nicht glücklich. Sein Sohn Felipe erfuhr angeblich von den Plänen erst aus der Presse. Im Madrider Zarzuela-Palast, hätte man es angeblich lieber gehabt, Juan Carlos wäre erst nach den spanischen Kommunal- und Regionalwahlen in seine Heimat zurückgekehrt. Man hielt den Besuch für „unpassend“, schrieb die spanische Presse.

Keine offizielle Äußerung des Königshauses

Offiziell äußert sich das Königshaus nicht zu privaten Aktivitäten des emeritierten Königs, der seit 2020 einsam in Abu Dhabi lebt, wo er seit dem vergangenen Frühjahr seinen ständigen Wohnsitz genommen hat. Sein Sohn Felipe hält weiterhin einen möglichst großen Abstand, obwohl in Spanien inzwischen alle Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt wurden.

Juan Carlos kam mit einem Privatflugzeug aus London. Dort wurde er schon am Montagabend gesehen, wie er den Privatclub „Oswald“ in Mayfair verließ. Am Mittwoch wies der Buckingham-Palast, Berichte über privates Mittagessen mit König Charles III. zurück, das zeitweise als Grund für seine Reise nach London genannt worden.

Am Dienstagabend saß der Monarch jedoch am Abend beim Champions League-Spiel auf der VIP-Tribüne, als Real Madrid den FC Chelsea besiegte, bevor er am Mittwoch nach Spanien weiterflog. Unklar ist, ob er schon bald zu Charles‘ Krönung im Mai nach London zurückkehrt. Zunächst hatte es geheißen, nur sein Felipe und Letizia seien eingeladen. Nach dem Tod von Elisabeth II. gehörten auch Juan Carlos und Sofía zu den Trauergästen. Zuletzt hatte sich fast die ganze spanische Königsfamilie im Januar in Athen bei der Beerdigung von König Konstantin getroffen. Er war der Bruder von Juan Carlos’ Ehefrau, Königin Sofía.

Mehr zum Thema 1/

Obwohl ihm das Gehen schwerfällt, ist der 85 Jahre alte Monarch wieder reisefreudiger geworden. Im Februar war er in Paris. Der peruanisch-spanische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa hatte ihn eingeladen, als er in die Académie française aufgenommen wurde. Er hat angeblich schon den Wunsch geäußert, dass sein Kurzbesuch in Sanxenxo, wo am Mittwoch sein Boot auf ihn wartete, nicht er letzte in diesem Jahr sein wird.