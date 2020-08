Extremsportler Jonas Deichmann : Trainieren für den Triathlon rund um die Welt

Tag 15, und Jonas Deichmann sieht blendend aus. Ein bisschen verschwitzt, aber es sind 28 Grad in Tirschenreuth im Nordosten Bayerns, die Strecke war ein einziges Auf und Ab, und die dunkle Radkluft macht es vermutlich auch nicht besser. Körperlich aber: alles fit. Obwohl jetzt 60 Kilometer Schwimmen durch den Bodensee und 2600 Kilometer Radfahren durch Deutschland hinter ihm liegen. An diesem Tag will er noch weitere 100 Kilometer fahren, im Freien übernachten und tags darauf die restlichen 40 Kilometer bis Zwiesel radeln. Von dort aus läuft er dann zurück zum Startpunkt nach Lindau, zwei Wochen lang. 50 Kilometer täglich.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Deichmann ist ein Ausdauer-Extremist, er hält drei Rekorde für die schnellsten Kontinentaldurchquerungen mit dem Fahrrad: von Portugal nach Sibirien (14.000 Kilometer in 64 Tagen), von Alaska nach Feuerland (23.000 Kilometer in 97 Tagen) und vom Nordkap nach Südafrika (18.000 Kilometer in 75 Tagen). Alles aus eigener Kraft, ohne jegliche Hilfe, ohne Begleitfahrzeug. „Unsupported“ heißt das im Abenteurer-Jargon. Das bedeutet: Deichmann muss alles, was er benötigt in den zwei, drei Monaten, selbst transportieren. Im gleichen Stil ist er nun als Triathlet unterwegs, einmal rund um Deutschland. Einen Monat hat er sich dafür Zeit gegeben. Es ist kein Rekordversuch diesmal, sondern ein Vorbereitungsrennen, ein Material- und Stresstest für das ultimative Ziel, das Deichmann im September in Angriff nehmen will: einen Triathlon um die Welt.