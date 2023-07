Auf Wiedersehen in New York: Nach seinem Start am Freitag will Jonas Deichmann in vier Monaten wieder in der Stadt zurück sein. Bild: @romanshotthis

Am Freitag ist Jonas Deichmann aufgebrochen, mit zwei Tagen Verspätung – sein Fahrrad war kurzzeitig am Flughafen in New York verloren gegangen. An seinem Plan änderte das nichts: Deichmann will knapp 5500 Kilometer von New York nach Los Angeles radeln und gut 5000 Kilometer zurück nach New York joggen. Ohne Unterstützung, allein mit der Ausrüstung, die er mit sich führt, auf dem Hinweg am Fahrrad verpackt, auf dem Rückweg in einem Anhänger verstaut, den er beim Laufen mitzieht. Ein vermessenes Vorhaben, eigentlich. Wäre da nicht Deichmanns Vorgeschichte.

Der 36 Jahre alte Ausdauerspezialist hat schon mit seinem Triathlon um die Welt Aufsehen erregt: 450 Kilometer Schwimmen, 21.000 Kilometer Radfahren, 5000 Kilometer Laufen. Alles ohne Unterstützung. 429 Tage voller körperlicher Anstrengungen, psychischer Extremsituationen und irrwitziger Erlebnisse, die am 29. November 2021 ihr Ende fanden, als Deichmann mit seinem Fahrrad auf den Münchner Odeonsplatz rollte, wo ihn Verwandte, Freunde und Journalisten empfingen. Oder besser: die dort ihr Ende finden sollten. Denn eigentlich fing die Arbeit danach erst richtig an.

Sein Abenteuer sieht er „auf viele Situationen im Leben übertragbar“

Es folgten ein Buch und ein Dokumentarfilm zur Weltumrundung, Deichmann war in Talkshows zu Gast und hielt allein im vergangenen Jahr etwa 200 Vorträge – auf Firmenevents, bei Dax-Konzernen, vor Spitzensportlern. Sein Abenteuer hatte einen Nerv getroffen, und das lag trotz aller körperlicher Leistungs- und Leidensfähigkeit nicht zuletzt daran, dass es „zu 95 Prozent Kopfsache“ gewesen sei, wie Deichmann sagt. „Es ist eine mentale ­Sache, es geht ums Durchhalten, und das ist auf viele Situationen im Leben übertragbar.“ Er trat vor Schülern auf, vor Topmanagern, vor Bundesligateams. „Ich fand es toll, dass die Zuhörer so divers waren, es waren ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Welten.“

Viel beigetragen zu Deichmanns Popularität haben die Bilder der Begeisterung auf der Laufstrecke damals in Mexiko, das er von ­Tijuana im Westen nach Cancún im ­Osten durchquerte. 120 Marathonläufe, jeden Tag einer. Mit roter Schirmmütze und „Forrest Gump“-Rauschebart stieg Deichmann in Mexiko zur nationalen ­Bekanntheit auf, zum sympathisch-bewundernswerten Laufverrückten, mit dem sich Politiker und Polizisten im ganzen Land sehen und fotografieren lassen wollten. Abends war er auf Empfängen eingeladen, tagsüber umringt von Mit­läufern. Sogar als er zuletzt Urlaub in ­Mexiko machte, wurde er immer wieder erkannt und angesprochen.

2017 kündigte er seinen Job und wurde Berufsabenteurer

So fand sich Deichmann nach dem erfolgreichen Triathlonprojekt unverhofft in einer Lage wieder, die er sich nicht erträumt hätte, als er 2017 seinen Job kündigte, um ­Berufsabenteurer zu werden. „Damals dachte ich, ich würde finanziell gerade so überleben, aber dafür tolle Abenteuer erleben.“

Inzwischen schätzt er den Kontrast zwischen den Nächten unterwegs im Schlafsack am Straßenrand und solchen in schönen Hotels, wenn er zu Vorträgen eingeladen ist. Wo seine Wurzeln liegen, weiß er trotzdem genau. „Meine Leidenschaft ist das Abenteuer, das Geschäft ist immer der zweite Schritt“, sagt Deichmann. „Mein Lebensstandard wird sich niemals ändern. Ich brauche das Abenteuer, nicht ein großes Auto.“ Entsprechend sehen die Ziele aus, die er sich für künftige Projekte vorstellen kann: Rudern über den Atlantik, Langlaufen zum Pol, 120 Tage auf einer einsamen Insel. „Es geht um Erlebnisse, Erfahrungen, darum, sich weiterzuent­wickeln.“

Buch und Film sind geplant

Auch über sein aktuelles Projekt „Trans America Twice“ sind wieder ein Buch und ein Film geplant. Tageweise wird ihn ein Filmteam begleiten, aber: „Wir werden den Einfluss so gering wie möglich halten“, sagt Deichmann. Schließlich gehe es darum, gerade Krisen und schwierige Situationen mit eigenen Mitteln zu bewältigen und nicht bequem auf Hilfe von außen zurückgreifen zu können. Das ist der Grundgedanke seiner Abenteuer, und der steht für ihn noch immer ganz oben.

Das heißt nicht, dass Deichmann immer allein durch die Prärie laufen muss, um seinem Anspruch gerecht zu werden. Begleiter sind willkommen, zumindest solange der Pulk nicht ausufert, wie es zuweilen in Mexiko der Fall war. Ein Mitstreiter hat sich nun schon angekündigt: Der Mexikaner Leonardo war 2021 der Erste, der bei Deichmanns Laufstart in Tijuana an seiner Seite war, als er in Mexiko noch ein völlig Unbekannter mit einem fragwürdigen Projekt war. Jetzt hat Leonardo sich Urlaub genommen, um auch in den USA wieder dabei sein zu können.

„Ziemlich verrückte Erfahrung, durch Manhattan zu radeln, ich freue mich auf ruhigere Straßen durch Pennsylvania“, so lauteten Deichmanns erste Eindrücke aus New York, die er auf Instagram teilte. Anfang November will er dort wieder zurück sein. Läuft alles nach Plan, wird das am 5. November sein. An diesem Tag ist ohnehin die halbe Stadt auf den Beinen: Es ist der Tag des New York Marathons.