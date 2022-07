Johnny Depp als Musiker : Den müsst ihr euch merken

Gestern noch vor Gericht in Virginia, heute schon in Offenbachs Stadthalle: Johnny Depp findet beim Konzert mit Jeff Beck wieder Spaß am Starsein.

Mehr als entspanntes Jammen: Johnny Depp bei einem gemeinsamen Auftritt mit Jeff Beck – hier am 19. Juni in Helsinki Bild: EPA

Als am 1. Juni nach sechs Verhandlungswochen der Prozess Johnny Depps gegen seine frühere Ehefrau Amber Heard endete, war Depp selbst nicht im Gerichtssaal in Fairfax im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Während Heard das niederschmetternde Urteil über sich ergehen lassen musste, demonstrierte ihr Ex, dass aller Ehe- und Gerichtsstreit für ihn längst unrühmliche Vergangenheit ist: Er weilte in London, wo er mit seinem Musikerkumpel Jeff Beck ein paar Konzerte spielte. Die Botschaft: Wenn auch die Filmkarriere stockt und das Image angekratzt ist, ein Johnny Depp hat immer noch namhafte Freunde und andere Wege, sich auszudrücken und Spaß zu haben. Und genug Fans, die ihm dabei zuschauen wollen.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Dass es ihm – und Jeff Beck – dabei nicht nur ums entspannte Jammen geht, zeigt das gemeinsame Album, das dieser Tage erscheint. Dessen Titel „18“ soll ausdrücken, dass sich beide durch die Zusammenarbeit in ihre Jugend zurückversetzt fühlten, welche beim 78 Jahre alten Beck noch ein wenig länger zurückliegt als bei Depp mit seinen 59 Jahren. Als Special Guest ist Depp nun auch bei einigen Konzerten auf Becks Europatournee dabei, unter anderem in München und – an diesem Mittwochabend – in Offenbach. Eine Stadt, die, bei allem von Frankfurt aus geäußerten Respekt, von Hollywood so weit entfernt scheint wie Depp von einem harmonischen Kaffeekränzchen mit Amber Heard.

Den Auftritt des ungleichen Duos macht dies noch interessanter. Beck gilt als genialer Gitarrist, der indes nie zum Weltstar wurde; Depp ist ein Weltstar, aber nicht wegen seiner Musik. Der bekannteste Johnny-Depp-Song, der zweifelhafte Mallorca-Partyschlager „Johnny Däpp“, hat mit seinem Fast-Namenspaten rein gar nichts zu tun. Depp hat über Jahre das Leben eines Rock ’n’ Rollers geführt, ohne einer zu sein, und dafür teuer bezahlt. So verlor er bei einem alkohol- und drogenbefeuerten Streit mit Heard unter wohl nie gänzlich zu klärenden Umständen zwischenzeitlich eine Fingerkuppe. Das gleiche Malheur ist unlängst auch Jeff Beck passiert, allerdings beim Karottenschnippeln. Man kann auch ein großer Rock ’n’ Roller sein, ohne wie einer zu leben.

Männer für Beck, Frauen für Depp

In der Offenbacher Stadthalle finden sich viele ältere Herren mit grauen Mähnen, mit Glatze oder mit beidem, die Frauen im Saal sind meist jünger. Exem­plarisch fürs Publikum stehen Martin, 64, und Rabea, 32, der Vater im Jeff-Beck-Tour-Shirt, auf dem Shirt der Tochter ein jugendfrischer Johnny. Dass Depp heute dabei ist, sagt der alte Beck-Fan Martin, „das stört mich nicht“. Rabea verfiel Depp 2003 mit dem ersten „Fluch der Karibik“-Film, da war sie 13. Den Prozess hat sie mitverfolgt und ist sich sicher, dass Heards Vorwürfe gelogen waren und Depp „ein lieber, netter Mensch ist“. Depp habe eine ähnliche Stimme wie Keith Richards, der bei Stones-Konzerten ja auch immer zwei Lieder singen dürfe, fachsimpelt der Vater, und die Tochter meint: „Er hat auf jeden Fall eine Stimme, die man wiedererkennt.“