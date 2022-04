Klage auf Verleumdung : Nächste Runde im Rosenkrieg zwischen Johnny Depp und Amber Heard

Die Marschrichtung zeichnete sich schon bei der Wahl der Geschworenen ab. Johnny Depps Anwältin Camille Vasquez fragte die potentiellen Juroren am Montag nach ihrer Unterstützung der Bewegung #MeToo, Amber Heards Anwältin Elaine Bredehoft wollte wissen, wie sie zu häuslicher Gewalt und Bisexualität stehen. Ihre Mandantin, ließ die Juristin die möglichen Geschworenen wissen, habe in der Vergangenheit Frauen und Männer geliebt. Vor dem Gericht in Fairfax im Bundesstaat Virginia, etwa 30 Kilometer westlich von Washington, wird in den kommenden sechs Wochen aber über Heards Beziehung mit ihrem bislang prominentesten Partner verhandelt.

Die Schauspielerin hatte Depp Anfang 2015 in Los Angeles geheiratet. Der eher schlichten Zeremonie war damals eine ausgelassene Feier auf Little Hall’s Pond Cay, der privaten Karibikinsel des Bräutigams, gefolgt. Nur 15 Monate später verlangte die 35 Jahre alte Texanerin die Scheidung. Neben der „Dissolution of marriage“ beantragte Heard auch eine einstweilige Verfügung. Fotos zeigten sie einige Tage später blass, traurig und mit Blutergüssen im Gesicht. „Johnny wird sich nicht zu den falschen, anzüglichen Geschichten, Gerüchten und Lügen über sein Privatleben äußern“, versuchten die Anwälte des Achtundfünfzigjährigen damals die Gewaltvorwürfe abzuwehren. „Die Auflösung dieser kurzen Ehe wird hoffentlich schnell über die Bühne gehen.“

Die Johnny-Amber-Saga

Die Ehe wurde im Januar 2017 geschieden, der Rosenkrieg hallt jetzt aber in Virginia fort. In einem Meinungsbeitrag für die „Washington Post“ hatte Heard sich vor drei Jahren als „Person des öffent­lichen Lebens mit Erfahrungen zu häuslicher Gewalt“ beschrieben – und damit die Anschuldigungen gegen Depp befeuert. Der Golden-Globe-Preisträger reichte eine Verleumdungsklage über 50 Millionen Dollar gegen seine frühere Ehefrau ein, die Schauspielerin revanchierte sich mit einer 100-Millionen-Dollar-Klage.

Dass die Fortsetzung der Johnny-Amber-Saga jetzt mehr als 4000 Kilometer von Hollywood entfernt in Virginia verhandelt wird, liegt an der „Washington Post“. Druckerei und Server der Zeitung stehen in dem Bundesstaat im Osten der Vereinigten Staaten. Zudem gilt Virginia bei den sogenannten Anti-SLAPP-Gesetzen, Regelungen zum Schutz vor Klagen, die Persönlichkeiten oder Unternehmen öffentlich bloßstellen, weniger strikt als Kalifornien. Depp, für den es um fast alles geht, reichte daher an der Ostküste dort Klage ein.

Nach Heards Vorwürfen hatte Disney bereits der Vertrag mit dem Achtundfünfzigjährigen für das Piratenepos „Fluch der Karibik“ beendet. Als der britische Royal Court of Justice in Depps Verleumdungsprozess gegen den Zeitungsverlag News Group Newspapers (NGN), der den Schauspieler „Ehefrauenschläger“ genannt hatte, gegen ihn entschied, strich Warner Bros. Pictures den Schauspieler Ende 2020 auch aus der Verfilmung von Joanne K. Rowlings „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“. Heards Antrag, Depps Verleumdungsklage gegen sie nach dem Urteil in London auch in Virginia zurückzuweisen, lehnte die Vorsitzende Richterin Penney Azcarate aber ab.

Prominente Zeugen

Wie nach der Besetzung der Jury am Montag bekannt wurde, wollen die früheren Ehepartner in den kommenden Wochen vor Gericht aussagen. Beide hatten sich schon für den ersten Prozesstag in Fairfax eingefunden. Auf der Zeugenliste stehen auch Tesla-Gründer Elon Musk und „Zeroville“-Darsteller James Franco. Laut Depp soll Heard während der Kurzehe mit beiden ein intimes Verhältnis gepflegt haben. Auch Paul Bettany („Avengers: Age of Ultron“) wird vor Gericht in Fairfax erwartet. Wie schon vor dem Royal Court of Justice soll er zu Gewaltphantasien aussagen, die Depp via Textnachrichten mit ihm teilte. E-Mails von Jason Momoa („Aquaman“), Regisseur James Wan und Ellen Barkin („Twelve“), die Heards Anwältin auf die Beweisliste setzen ließ, sollen das Bild eines von Rauschgiften und Alkohol gezeichneten Hollywood-Stars abrunden.

Depp beharrt derweil darauf, von seiner früheren Ehefrau für die Förderung der eigenen Karriere benutzt worden zu sein. Nicht er habe immer wieder zugeschlagen, sondern Heard. Zumindest bei Jacintya Gillespie, die sich am Montag mit etwa 30 weiteren Anhängerinnen vor dem Fairfax County Courthouse versammelte, hat der Schauspieler schon gewonnen. „Johnny Depp ist eine reine Seele“, sagte die Zweiundfünfzigjährige dem Branchendienst Deadline. „Sein Ruf sollte nicht durch die Lügen ruiniert werden, die Amber Heard erzählt.“