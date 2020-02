Interview mit Jim Carrey : „Wir erleben Phasen der Dunkelheit“

Der Schauspieler Jim Carrey spricht über seine Rolle im Film „Sonic the Hedgehog“, seine Kritik an Trump und wie er auf den Hass im Netz reagiert.

Er durfte sich mal wieder austoben: Jim Carrey bei der Premiere seines neuen Films „Sonic the Hedgehog“ in Berlin Bild: EPA

Herr Carrey, wenn wir Sie zuletzt auf der Leinwand sahen, spielten Sie zurückgenommene Rollen. In „Sonic the Hedgehog“ drücken Sie wieder auf die Tube, so wie in „Die Maske“ oder „Ace Ventura – Ein tierischer Detektiv“. Haben Sie die komödiantischen Karikaturen vermisst?

Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Wort vermissen verwenden würde. Aber in jedem Fall hat es mir Spaß gemacht, diese Seite meines kreativen Hirns zu stimulieren. Das war so, als hätte jemand das Gatter offen gelassen, und der Mustang durfte sich mal wieder austoben.