Jetzt auch katholisch : CDU-Politiker Philipp Amthor ließ sich taufen

Aktualisiert am

Er kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und trat mit 16 Jahren in die Junge Union ein. Seit 2017 sitzt Philipp Amthor im Bundestag und ist dort einer der jüngsten Abgeordneten. Nun ist der 27-Jährige auch katholisch getauft.

Der Unions-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (CDU) hat sich katholisch taufen lassen. Amthor kommt aus Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern und hat im östlichen Teil des Bundeslandes auch seinen Wahlkreis. Der 27-Jährige kommt noch eigenen Angaben aus einem atheistisch geprägten Elternhaus. Die Entfremdung der Menschen von der Religion sei eine der wenigen Sachen, die die DDR gut hingebekommen habe, so erzählte er vor kurzem in einem Interview. Sein Urgroßvater, der aus Ostpreußen kam, sei noch katholisch gewesen. Seit 2008 ist er Mitglied der Jungen Union.

Für die Union sitzt der Jurist seit 2017 im Bundestag und gehört dort dem Innen- und Europaausschuss an. Innerhalb seiner Partei ordnet er sich selbst dem konservativen Flügel zu. Er hat sich kritisch gegenüber einem Gender-Mainstreaming geäußert, votierte bei der Bundestagsabstimmung vor zwei Jahren gegen die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Abtreibungen lehnt er grundsätzlich ab, plädiert aber dafür, den gefunden Kompromiss nicht wieder aufzulösen.

Zum christlichen Glauben kam Amthor – so betonte er in Interviews – über seine Partei. Durch Freunde und Bekannte dort habe er einen Zugang zu christlichen Werten bekommen. Er habe gemerkt, wie wichtig ihnen ihr Glaube sei, für ihn sei er das inzwischen auch. Große Bedeutung habe für ihn auch das christliche Menschenbild, zu dem auch die Fehlbarkeit des Menschen gehöre.