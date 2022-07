Seligsprechung Jeningens : Der gute Pater Philipp

In der Liebfrauenkapelle im württembergischen Ellwangen zünden Gläubige bis heute Kerzen vor dem Grab des Jesuiten Philipp Jeningen an. In den katholischen Gemeinden wird er „der gute Pater Philipp“ genannt. Der Jesuit aus dem 17. Jahrhundert ist ein fester Bezugspunkt katholischer Volksfrömmigkeit. An diesem Samstag wird er mit einem Pontifikalamt von dem Luxem­burger Kardinal Jean-Claude Hollerich in der Sankt-Vitus-Basilika in Ellwangen seliggesprochen.

Der Jesuiten-Orden hatte die Seligsprechung schon 1920 beantragt, 1989 stellte der Vatikan dann die hierfür erforderlichen „heroischen Tugendgrade“ fest; es fehlte aber ein Wunder, das dem jesuitischen Volksmissionar zugeschrieben werden konnte. Dem Rottenburger Kirchengericht wurde dann vor etwa 40 Jahren der Fall eines Mannes bekannt, der unheilbar krank schien und wieder gesund wurde, nachdem seine Angehörigen in ihren Gebeten auf die Fürsprache Philipp Jeningens vertraut hatten.

Ein Helfer in Zeiten der Krise

Gebhard Fürst, der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, veröffentlichte vor Kurzem über Jeningen das Buch „Menschenfreund und Mystiker“. Im 17. Jahrhundert hätten sich die Menschen nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges in einer Zeit des Hungers, der Seuchen und der „äußeren und inneren Verwahrlosung“ an den lebenden und später an den verstorbenen Pater gewandt. „Heute sind es die Ihnen allen bekannten globalen Krisen, aber auch persönliche Schicksale und Verwerfungen, die die Menschen zu seinem Grab in der Liebfrauenkapelle der Ellwanger Basilika führen“, sagt Fürst.

Jeningen wurde als viertes von elf Kindern eines Goldschmieds, der auch Bürgermeister war, geboren und studierte in Ingolstadt Philosophie. Im Jahr 1663 trat er in den Jesuitenorden ein, seit 1654 gehörte er der Marianischen Kongregation an. Nach seinem Noviziat studierte Jeningen Theologie in Ingolstadt. 1672 wurde er im Eichstätter Dom zum Priester geweiht. Acht Jahre später versetzte ihn der Orden nach Ellwangen. Aus Jeningens ursprünglichem Plan, in Indien Missionar zu werden, wurde nichts, stattdessen unterrichtete er Griechisch und Latein in Mindelheim und Dillingen.

In Ellwangen und im Virngrund – einer Landschaft zwischen Schwäbisch Hall und dem Nördlinger Ries – wirkte er als Volksmissionar. Sein asketischer Lebenswandel beeindruckte die Gläubigen. Jeningen starb am 8. Februar 1704 im Alter von 62 Jahren in Ellwangen. Zunächst wurde er im Kreuzgang der dortigen Basilika beigesetzt, 1953 transferierte man seine Gebeine in die Liebfrauenkapelle.